Ultimo giorno di lavoro dopo una vita assieme non solo a casa, ma anche in ufficio. Una vera rarità ed una vera emozione oggi sul piazzale della Motorizzazione civile di Camerlata dove – pur nel rispetto delle misure anti-Covid – gli amici hanno fatto una bella sorpresa a Paolo Benenti ed alla moglie Gisella. Uno spontaneo applauso ed un ricordo per entrambi al loro ultimo giorno di attività: floreale per lei, targa per lui da parte delle agenzie aderenti ad Unasca Como (consegnata dalla segretaria provinciale Patrizia Grimoldi). Sopra il video del saluto di stamane al piazzale della Motorizzazione: inatteso si, ma quanto mai apprezzato dai due ormai neo-pensionati.

Paolo Benenti ha trascorso una vita negli uffici di via Tentorio a Camerlata. In un altro ufficio – e con altre mansioni – pure la moglie Gisella. Hanno praticamente iniziato assieme l’avventura nel mondo del lavoro, l’hanno conclusa oggi a braccetto sul piazzale e con tanta emozione. Non certo una cosa frequente. E stamane come detto il saluto – spontaneo – di chi in questi anni ha avuto da loro sempre attenzione e cortesia anche nei momenti più difficili dell’attività quotidiana. Bella storia, ora per Paolo e Gisella una buona seconda parte della loro vita assieme….