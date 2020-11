Undici racconti e un segreto che ruotano attorno al nuoto. Eleonora che di fronte alle difficoltà della vita si blocca ma per una volta prova a mantenere due stili diversi in un’unica vasca. Meo che non riesce a parlare e si ritrova all’improvviso nel mare aperto della gente. Bruno che…scopritelo in “Gli effetti invisibili del nuoto” di Alessandro Capponi (Hacca edizioni)