In questa puntata di Into the Pink (in onda il sabato dalle 9 alle 10 e il lunedì dalle 16,30 alle 17,30) la Beuz e le sue Pinkies, in compagnia di Gianchi (nessuno spoiler, ma è una new entry della radio), parleranno della differenza tra essere collezionisti o accumulatori.

Tra pigne di scatoloni, francobolli e raccogli polvere, fatevi quattro risate ascoltando qui il podcast