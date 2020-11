DIRETTA LIVE: Como – Piacenza 0 – 0 (FINALE)

44′ esce Bovolon per Dkidak……ammonito Ferrari per intervento falloso

42′ OCCASIONISSIMA COMO: Gatto, su servizio di Cicconi, ha la palla buona in piena area ma manda alto

39′ OCCASIONE COMO: grande palla di Cicconi per Ferrari che da due passi dalla linea di porta va a colpo sicuro ma salva d’istinto Libertazzi, il dubbio che la palla avesse varcato la linea bianca

36′ OCCASIONE COMO: meraviglioso assist di Ferrari per H’Maidat che fa partire un diagonale che finisce di un soffio fuori

35′ OCCASIONE PIACENZA: grande recupero palla di Galazzi che arriva a tu per tu con Facchin…. salva la propria porta il portiere lariano

32′ finalmente vediamo gli azzurri più presenti in avanti…DAI RAGA

30′ pennellata in area di Cicconi per Gatto, smanacciata di Libertazzi

25′ nuovo cambio nel Como entra Cicconi per Terrani…..DAI COMOOOOOOOO

16′ OCCASIONE COMO: tocco di Gabrielloni ma salva ancora il portiere ospite

15′ dentro Gabrielloni per Rosseti

13′ Piacenza pericoloso in avanti con Heatley……massima attenzione

10′ palla morbida di Terrani in area…..non va

5′ inizio tutto del Piacenza in questa ripresa…attendiamo un cambio di passo per i lariani

2′ cross dalla destra di Terrani per Ferrari che viene anticipato

nel Piacenza dentro Visconti al posto di Renolfi

SECONDO TEMPO

Termina sullo 0 a 0 il primo tempo, molto equilibrata la gara con le due squadre che si sono annullate a vicenda. Non trovano spazi in avanti i lariani e trovano molta difficoltà a giocare sulle fasce, solo verso il finale gli azzurri riescono ad affacciarsi con una certa continuità in attacco. Piacenza che gioca bene e in una occasione ha impegnato Facchin in un difficile intervento.

44′ cross dalla sinistra di Iovine per Ferrari che non ci arriva

43’OCCASIONE COMO su calcio di punizione H’Maidat cerca il sette della porta del Piacenza, grande salvataggio del portiere emiliano Libertazzi

41′ bella ripartenza di Gatto, servizio sulla destra per Terrani che va al tiro, palla alta

38′ sventola da dentro area di Ballarini, ci mette la manona Facchin e mette in angolo

37′ Ballarini conquista un bel pallone a centrocampo e il Piacenza va al tiro…..deviato in angolo da Bertoncini

31′ bella iniziativa di Terrani sulla sinistra, palla in mezzo ….finisce giù Rosetti……angolo

28′ palla lunga di Iovine per Gatto…….cross…non va

21′ tentativo dalla distanza di Gatto, in mezzo Ferrari e Rosseti, palla alta

18′ OCCASIONE PIACENZA con Siani solo davanti a Facchin ….salva mettendo in angolo

16′ Como in avanti con Bovolon ma non riusciamo ad arrivare al tiro

10′ bello schema su calcio di punizione ma Bellemo finisce in fuorigioco

4′ Piacenza PERICOLOSO IN AVANTI con Siani…..

La formazione dei nostri ragazzi: Facchin, Iovine, Bertoncini, Solini, Bovolon, Terrani, H’Maidat, Bellemo, Gatto, Ferrari, Rosseti……………… VINCEREEEEEEEEEEEEEEE