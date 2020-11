Carattere e grinta, determinazione da paura. Una Riozzese Como in grande forma torna in campo dopo la sosta per la Coppa Italia e torna a sorridere: un grande successo (2-1) sul Pomigliano, formazione di vertice della serie B del calcio femminile. Tutto nel primo tempo: a segno Rognoni e Dubini per la lariane, accorciano le campane. Sopra la nostra diretta del primo tempo.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/217875639707753

Qui il secondo tempo dove non è cambiato nulla: attacchi delle avverarie, ma lariane in grado di contenere bene il vantaggio. Tre punti di valore e che permettono a Rizzon e compagne di balzare da sole al primo posto in classifica anche se ci sono molte altre gare da recuperare (una anche per le comasche).

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/396755761471388