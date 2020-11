In questo particolare momento, con l’emergenza sanitaria in corso, a Cernobbio si proverà ad aspettare il Natale 2020 con rinnovata speranza: come negli anni scorsi, la volontà dell’Amministrazione comunale resta quella di condividere e co-progettare con il territorio le iniziative, abbracciando però temi più intimistici, legati all’idea di focolare. Nasce così il progetto Christmas Sweet Christmas, che vuole coinvolgere i Cernobbiesi in momenti di animazione culturale e negli allestimenti natalizi del paese.

Tra le attività previste per questo Natale 2020, in continuità con la proposta “Una finestra sul Natale” degli anni scorsi, l’Amministrazione propone l’iniziativa “Message in a Balcony”, che prevede la decorazione della terrazza centrale in via Monti dell’immobile di proprietà comunale e del balcone principale del municipio con giganteschi festoni verdi, sui quali apporre parole o frasi per diffondere positività e speranza. La suggestione nasce da quanto accaduto durante i mesi di isolamento, quando in tutta Italia sui ballatoi di molte case sono comparsi messaggi di incoraggiamento e numerosi loggiati si sono trasformati in palcoscenici da cui condividere musiche e canzoni evocative.

Il sindaco Matteo Monti ha invitato i suoi cittadini a fare lo stesso. «Lasciatevi coinvolgere e riproponete la medesima idea come decoro a casa vostra. Se vorrete mandarci foto o video, le condivideremo sulle pagine social del comune come già fatto in primavera per gli angoli fioriti e i tricolori alle finestre. Gli allestimenti sono già pronti perché possano fornire ispirazioni per gli addobbi casalinghi; saranno però illuminati come da tradizione l’8 dicembre, insieme all’accensione delle altre luminarie del paese».

A questo proposito, per garantire una certa continuità di forme e colori sono stati realizzati dei tutorial digitali da mettere a disposizione nei prossimi giorni, attraverso le pagine social del comune, di ogni cittadino interessato e sono stati singolarmente contattati tutti gli operatori commerciali per informarli e coinvolgerli nell’iniziativa. Il Comune di Cernobbio ha inoltre aderito al Progetto biennale “Lake Como Christmas Light” (Capofila Comune di Tremezzina) di illuminazione artistica delle sponde del Lago di Como.