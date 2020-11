Nel primo giorno di zona arancione a Como ed in Lombardia, ecco i numeri dell’emergenza sanitaria. Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12) in Regione. Il numero dei tamponi effettuati è 28.434 e 3.203 sono i nuovi positivi (11,2%). I guariti/dimessi sono 756. Decessi 135 in Lombardia, da noi i contagi di oggi sono 215

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 28.434, totale complessivo: 4.055.691

i nuovi casi positivi: 3.203 (di cui 287 ‘debolmente positivi’ e 63 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 251.588 (+756), di cui 6.604 dimessi e 244.984 guariti

in terapia intensiva: 907 (-12)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.400 (-216)

i decessi, totale complessivo: 21.647 (+135)

I nuovi casi per provincia: