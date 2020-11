Coronavirus: La Rete è Live II – episode 23

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

La Lombardia divents zona arancione, si potrà uscire dal proprio comune e muoversi più liberamente, anche i negozi stoppati dal DPCM riapriranno. Restano chiusi cinema, teatri e i luoghi dove si fa cultura e spettacolo, perciò sarò ancora la rete l’unico canale dove poter organizzare eventi. E noi continueremo a seguire i più interessanti, ma con oggi la nostra rubrica quotidiana si ferma. Grazie per averci seguito in questo secondo lockdown

FA LA COSA GIUSTA! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre

Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 29 NOVEMBRE

ore 11 Cammino Balteo. Una scoperta da vivere un week-end alla volta

Con: Nicola Del Negro, Stefania Soudaz, Stella Bertarione

ore 13 Da casa ai confini del mondo. In viaggio con Sara Zanni

Con: Gianluigi Bettin, Sara Zanni

ore 16.30 L’Artico, frontiera del mondo e dei cambiamenti climatici

Con: Andrea Barolini, Laura Meller, Valter Maggi

ore 18 L’alfabeto pandemico: nuove parole per leggere la società post-pandemia

Con: Emmanuele Curti, Ilda Curti, Vera Gheno

ore 21 Valle Trompia By Bike Green Emotion

Con: Arianna Bonardi, Nicola Amadini, Paola Antonelli

FESTIVAL DEL CLASSICO

RELOADED

Online, 29 novembre – 4 dicembre | 3. edizione

Programma day by day

I classici conquistano il web. Oltre 30 tra lezioni, dialoghi, letture, e incontri speciali riservati alle scuole. È Festival del Classico Reloaded, dedicato al tema Homo sive Natura: guerra, pace, malattia nella spirale della storia.

I classici non hanno confini: al festival molti gli ospiti internazionali come la filosofa Martha Nussbaum, gli scrittori Abraham B. Yehoshua e Daniel Mendelsohn, la “Comma Queen” del New Yorker Mary Norris, la politologa della Princeton University Melissa Lane. In programma le lezioni di Luciano Canfora, Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Maurizio Bettini, Massimo Cacciari e Federico Condello. E ancora i dialoghi: tra le filosofe Simona Forti, Michela Marzano, Giorgia Serughetti e Riccardo Piaggio; Elena Loewenthal, Alberto Melloni e il rabbino Alberto Moshe Somekh; Gennaro Carillo, Francesca Mannocchi, Laura Pepe e Giorgio Zanchini; Ivano Dionigi e Pietro Del Soldà; Silvia Bencivelli, Giorgio Ficara, Sergio Givone, Vera Tripodi; Anna Caffarena, Lucio Caracciolo, Sandro Orlando e Luciano Canfora

Nel programma di oggi:

Immunitas vs Communitas: la polis nella morsa del contagio, domenica 29 novembre, ore 16, vede protagoniste tre filosofe, Simona Forti, Michela Marzano e Giorgia Serughetti, in un dialogo, moderato da Riccardo Piaggio, sulla pandemia che mette in discussione ogni cosa, sia a livello individuale che sociale, ridisegnando i rapporti.

Tutti i contenuti saranno trasmessi su festivaldelclassico.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fondazione Circolo dei lettori.

Tour virtuale “Esploriamo Villa Carlotta: alla scoperta del giardino”

https://www.villacarlotta.it/it/

Appuntamento online

Attraversare un giardino incantevole senza muoverti da casa? Grazie agli eventi virtuali di Villa Carlotta potrai visitare il giardino di Villa Carlotta, alla scoperta dei suoi protagonisti: grandi alberi, arbusti ed erbacee. Il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il giorno precedente l’appuntamento. Scopri di più nel sito web ufficiale di Villa Carlotta. L’evento è gratuito ma posti sono limitati, non mancare!

Cineteca Milano online

10 film Belli in Versione originale in Streaming su www.cinetecamilano.it

ROUBAIX – UNA LUCE NELL’OMBRA 🎟️ € 7,90

(Arnaud Desplechin, Francia, 2020). Un’ anziana viene brutalmente assassinata. Il capo della polizia indaga sul caso. Ispirandosi al documentario-inchiesta “Roubaix, commissariat central, affaires courantes” realizzato nel 2007 da Mosco Boucault, Desplechin firma un polar metafisico che va ben aldilà della vicenda criminale.

LOU VON SALOME’ 🎟️ € 5,00

(Cordula Kablitz-Post, Ger/Aus/It/Svizz, 2017)

Nietzsche l’adorava. Rilke l’amava. Freud l’ammirava. Una donna straordinaria, una vita unica. Scrittrice, poetessa, intellettuale, psicologa, archetipo di militante femminista. A 72 anni, mentre il Reich prende potere in Germania, un’anziana Lou, costretta a nascondere la propria origine ebraica, racconta le sue memorie a un ammiratore.

LUCKY 🎟️ € 5,00

(John Carroll Lynch, USA, 2017)

Esordio alla regia del grande caratterista John Carroll Lynch, Lucky è una lettera d’amore al geniale Harry Dean Stanton, volto e corpo iconico amato da registi come David Lynch (che partecipa anche al film) e Wim Wenders, ma anche una riflessione intima e poetica sulla mortalità, la solitudine, la spiritualità e le connessioni umane.

GAGA 🎟️ € 5,00

(Tomer Heymann, Israele/Svezia/Ger./Olanda, 2015) Ohad Naharin, creatore del linguaggio di movimento “Gaga” e uno dei coreografi più importanti ed innovativi al mondo. Un ritratto di Mr. Gaga appassionante e sorprendente, dagli esordi fino ai primi passi sulla scena internazionale con Martha Graham e Maurice Béjart.

PJ HARVEY – A DOG CALLED MONEY 🎟️ € 5,00

(Seamus Murphy, UK/Irlanda, 2019)

Il documentario del grande fotografo qui alla sua prima regia, è l’unione delle immagini del regista e delle parole e delle note di PJ Harvey, cantante cult britannica. La musicista ha infatti accompagnato più volte il fotografo irlandese nei suoi viaggi, in Afghanistan, Kosovo e USA.

RICHARD LINKLATER – DREAM IS DESTINY 🎟️ € 5,00

(Louis Black, Karen Bernstein, USA, 2016)

Attraverso numerose e illuminanti chiacchierate e discussioni con Linklater, costellate dalle testimonianze di attori, membri della troupe e professionisti che hanno lavorato con lui, il percorso artistico di uno dei registi americani più innovativi e indipendenti, uno dei rari talenti cinematografici del Duemila.

THE RIDER – IL SOGNO DI UN COWBOY 🎟️ € 5,00

(Chloé Zhao, USA, 2017)

L’ epopea di un giovane cowboy alla riconquista del proprio destino. Dopo un grave incidente a cavallo, il giovane Brady scopre che non potrà più gareggiare nei rodei. Brady lotta per superare il trauma ma deve anche badare alla sorella Lilly che, affetta dalla sindrome di Asperger, non può contare sul padre, dipendente dal gioco d’azzardo.

UN ULTIMO TANGO 🎟️ € 5,00

(German Kral, Arg/Ger, 2015)

Un film dalla fotografia raffinata, ricco di sequenze dedicate al tango, che racconta la storia di María Nieves Rego e Juan Carlos Copes, i Ginger e Fred argentini dagli anni Cinquanta in avanti. Il regista German Kral lavora con Wim Wenders, produttore esecutivo di quest’opera, metafora della vita e delle sue infinite combinazioni.

FOR SAMA – ALLA MIA PICCOLA SAMA 🎟️ € 5,00

(Waad al-Kateab, GB/Siria, 2019)

La 26enne regista siriana Waad al-Kateab ha filmato la sua vita da ribelle ad Aleppo, durante i cinque anni di guerra civile. Proiettato fuori concorso al 72ª edizione del Festival di Cannes, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio del pubblico e quello del miglior documentario al South by Southwest Film Festival.

JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI 🎟️ € 5,00

(Rebekah Fortune, GB, 2017)

Il film vincitore del Premio del pubblico a Edimburgo, segna il debutto di Harry Gilby, che offre un’interpretazione degna di una stella di Hollywood. Il film segue il quattordicenne Charlie, impegnato alla scoperta della propria identità – soprattutto di genere – attraverso un racconto di formazione divertente e incoraggiante.

Electroclassic Festival

Dal 22 al 29 novembre

Su Youtube e Facebook

Ultimo giorno per ELECTROCLASSIC FESTIVAL, appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival con artisti e ricercatori di fama internazionale. Il festival propone progetti di musica dal vivo alternati a. Momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura.I protagonisti del Festival sono artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. Le otto serate gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Ore 17.17 |

Mare Culturale Urbano, Christof Bernhard (gong, flauti, arpe angeliche, Shruti box, conchiglie, soundscapes), Gong Planet

Christof Bernhard, tra i gong master più noti a livello internazionale, presenterà una performance accompagnato da ambientazioni sonore elettroniche, coniugando così uno tra gli strumenti più antichi e magici del pianeta in una chiave inedita.

Per ulteriori informazioni sul Festival: https://electroclassicfestival.com/