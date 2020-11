La Casa della Poesia di Como sotto le luce della Galleria di Milano

Domenica 29 novembre alle ore 11 La Casa della Poesia di Como andrà in trasferta al salotto della libreria Bocca, sotto le luci della splendida Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. La presidentessa dell’associazione culturale comasca, Laura Garavaglia, insieme a Luciano Monti, professore di Scienze Politiche all’università Luiss e presidente di giuria del Premio Europa in versi e Prosa, saranno ospiti sulla pagina facebook della storica libreria.

Al centro dell’incontro il Premio Internazionale Europa in Versi e Prosa, organizzato dall’associazione comasca e ormai giunto alla sua sesta edizione. Non solo: Laura Garavaglia presenterà al pubblico della libreria milanese le attività de La Casa della Poesia di Como che, per quanto online, si impegna a fare della nostra città il centro nevralgico di fitte relazioni con altri paesi del mondo sulle ali della poesia.

Ad accompagnare l’intervento di Laura Garavaglia infatti ci saranno le video letture del poeta statunitense Bill Wolak e della poetessa vietnamita Kieu Bich Hau, due dei principali protagonisti del Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi organizzato ogni anno sulle sponde del nostro lago. Per prendere parte all’incontro online basterà visitare il profilo Facebook della libreria Bocca.

Martina Toppi