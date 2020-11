Coronavirus: La Rete è Live II – episode 22

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

Ultimo week end di lockdown ligh (in verità siamo già in zona arancione), continuiamo a riportare quel che succede in rete.

Il bello dell’orrido online

Diretta facebook https://www.facebook.com/ArchiViVitali/

Sul sito https://archivivitali.org/2020/09/18/il-bello-dellorrido-ii-edizione/

“Il bello dell’Orrido”, la serie d’incontri con gli autori ideata da Armando Besio, l’iniziativa – organizzata da ArchiViVitali, in collaborazione con il Comune di Bellano – prosegue online con “Ami”, titolo del romanzo e dell’incontro con Edoardo Erba. Il titolo ha appena vinto il torneo letterario indetto da Robinson (il supplemento di Repubblica), ricevendo un’attenzione sempre maggiore da parte dei lettori.

Edoardo Erba dialoga con Armando Besio e Maria Amelia Monti legge dei brani tratti dal romanzo.

FILO DIRETTO: il mese di dirette Instagram di SALANI

Dal 21 novembre al 3 dicembre

@salani_editore (https://gems.mno14.com/nl/link?c=9tnr&d=2u2&h=2p3mol4igatvjain326og4h2ec&i=4iv&iw=10&p=H573252935&s=lp&sn=ps&z=n9r)

Filo Diretto, la nuova iniziativa di Salani, Magazzini Salani e Ponte alle Grazie per dialogare con autori e scoprire nuovi titoli, creare momenti di confronto, di supporto e di evasione in questo momento così particolare. In attesa di poter fare nuovamente partecipare a eventi e presentazioni dal vivo, gli editori dell’area SALANI del gruppo GeMS propongono una programmazione di dirette, sul canale Instagram di Salani @salani_editore, dando ai lettori la possibilità di incontrare autori, attraverso dialoghi informali, mini presentazioni, laboratori per i ragazzi.

Ore 15.30 |

Achille, Salani

Giovanni Nucci con Nadia Terranova

BRERAPLUS PRESENTA “Le Avventure di Cipollino”

concerto interattivo online – sabato 28 novembre

BreraPlus+ arricchisce l’esperienza della Pinacoteca di Brera con contenuti multimediali, programmi speciali, concerti, eventi in diretta streaming e molto altro.

Le Avventure di Cipollino

12 pezzi per pianoforte su ‘Le Avventure di Cipollino’

di Gianni Rodari di Vladimir Tsytovich

ore 11.00

Per famiglie e bambini

Concerto online interattivo

ore 20.00

Per adulti

Concerto in streaming

Simple Songs (1956)

Ciclo di canzoni su versi di Gianni Rodari

per soprano, basso e pianoforte di Andrey Petrov

Sophie Gallagher, soprano

Gonzalo Godoy Sepúlveda, basso

Clive Britton, pianoforte

Visione gratuita previa iscrizione al sito

Tour virtuale “Esploriamo Villa Carlotta: alla scoperta del giardino”

https://www.villacarlotta.it/it/

Appuntamento online

Attraversare un giardino incantevole senza muoverti da casa? Grazie agli eventi virtuali di Villa Carlotta potrai visitare il giardino di Villa Carlotta, alla scoperta dei suoi protagonisti: grandi alberi, arbusti ed erbacee. Il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il giorno precedente l’appuntamento. Scopri di più nel sito web ufficiale di Villa Carlotta. L’evento è gratuito ma posti sono limitati, non mancare!

TEATRO CINEMA DI CHIASSO

sabato 28 novembre 2020 alle ore 20.30 proiezione di

ERMITAGE. IL POTERE DELL’ARTE

Docu-film di Michele Mally dedicato a San Pietroburgo e al suo Museo

Sarà questa la prima di due proiezioni programmate dal Cinema Teatro tratte dalla rassegna “La grande arte al cinema” (NexoDigital); ERMITAGE. IL POTERE DELL’ARTE propone un viaggio spettacolare dentro e attorno a uno dei musei più amati e visitati al mondo, guidato dall’attore Toni Servillo.

Cineteca Milano online

10 film Belli in Versione originale in Streaming su www.cinetecamilano.it

ROUBAIX – UNA LUCE NELL’OMBRA 🎟️ € 7,90

(Arnaud Desplechin, Francia, 2020). Un’ anziana viene brutalmente assassinata. Il capo della polizia indaga sul caso. Ispirandosi al documentario-inchiesta “Roubaix, commissariat central, affaires courantes” realizzato nel 2007 da Mosco Boucault, Desplechin firma un polar metafisico che va ben aldilà della vicenda criminale.

LOU VON SALOME’ 🎟️ € 5,00

(Cordula Kablitz-Post, Ger/Aus/It/Svizz, 2017)

Nietzsche l’adorava. Rilke l’amava. Freud l’ammirava. Una donna straordinaria, una vita unica. Scrittrice, poetessa, intellettuale, psicologa, archetipo di militante femminista. A 72 anni, mentre il Reich prende potere in Germania, un’anziana Lou, costretta a nascondere la propria origine ebraica, racconta le sue memorie a un ammiratore.

LUCKY 🎟️ € 5,00

(John Carroll Lynch, USA, 2017)

Esordio alla regia del grande caratterista John Carroll Lynch, Lucky è una lettera d’amore al geniale Harry Dean Stanton, volto e corpo iconico amato da registi come David Lynch (che partecipa anche al film) e Wim Wenders, ma anche una riflessione intima e poetica sulla mortalità, la solitudine, la spiritualità e le connessioni umane.

GAGA 🎟️ € 5,00

(Tomer Heymann, Israele/Svezia/Ger./Olanda, 2015) Ohad Naharin, creatore del linguaggio di movimento “Gaga” e uno dei coreografi più importanti ed innovativi al mondo. Un ritratto di Mr. Gaga appassionante e sorprendente, dagli esordi fino ai primi passi sulla scena internazionale con Martha Graham e Maurice Béjart.

PJ HARVEY – A DOG CALLED MONEY 🎟️ € 5,00

(Seamus Murphy, UK/Irlanda, 2019)

Il documentario del grande fotografo qui alla sua prima regia, è l’unione delle immagini del regista e delle parole e delle note di PJ Harvey, cantante cult britannica. La musicista ha infatti accompagnato più volte il fotografo irlandese nei suoi viaggi, in Afghanistan, Kosovo e USA.

RICHARD LINKLATER – DREAM IS DESTINY 🎟️ € 5,00

(Louis Black, Karen Bernstein, USA, 2016)

Attraverso numerose e illuminanti chiacchierate e discussioni con Linklater, costellate dalle testimonianze di attori, membri della troupe e professionisti che hanno lavorato con lui, il percorso artistico di uno dei registi americani più innovativi e indipendenti, uno dei rari talenti cinematografici del Duemila.

THE RIDER – IL SOGNO DI UN COWBOY 🎟️ € 5,00

(Chloé Zhao, USA, 2017)

L’ epopea di un giovane cowboy alla riconquista del proprio destino. Dopo un grave incidente a cavallo, il giovane Brady scopre che non potrà più gareggiare nei rodei. Brady lotta per superare il trauma ma deve anche badare alla sorella Lilly che, affetta dalla sindrome di Asperger, non può contare sul padre, dipendente dal gioco d’azzardo.

UN ULTIMO TANGO 🎟️ € 5,00

(German Kral, Arg/Ger, 2015)

Un film dalla fotografia raffinata, ricco di sequenze dedicate al tango, che racconta la storia di María Nieves Rego e Juan Carlos Copes, i Ginger e Fred argentini dagli anni Cinquanta in avanti. Il regista German Kral lavora con Wim Wenders, produttore esecutivo di quest’opera, metafora della vita e delle sue infinite combinazioni.

FOR SAMA – ALLA MIA PICCOLA SAMA 🎟️ € 5,00

(Waad al-Kateab, GB/Siria, 2019)

La 26enne regista siriana Waad al-Kateab ha filmato la sua vita da ribelle ad Aleppo, durante i cinque anni di guerra civile. Proiettato fuori concorso al 72ª edizione del Festival di Cannes, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio del pubblico e quello del miglior documentario al South by Southwest Film Festival.

JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI 🎟️ € 5,00

(Rebekah Fortune, GB, 2017)

Il film vincitore del Premio del pubblico a Edimburgo, segna il debutto di Harry Gilby, che offre un’interpretazione degna di una stella di Hollywood. Il film segue il quattordicenne Charlie, impegnato alla scoperta della propria identità – soprattutto di genere – attraverso un racconto di formazione divertente e incoraggiante.

Electroclassic Festival

Dal 22 al 29 novembre

Su Youtube e Facebook

Torna ELECTROCLASSIC FESTIVAL, otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival con artisti e ricercatori di fama internazionale. Il festival propone progetti di musica dal vivo alternati a. Momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura.I protagonisti del Festival sono artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. Le otto serate gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Ore 21.30 |

Canottieri S. Cristoforo, Valeria Sturba, Voices

La polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba si esibirà unendo il violino e il theremin alla voce e a effetti sonori di ogni tipo che danno vita a performance ricche di suggestioni musicali sia acustiche che elettroniche.

Per ulteriori informazioni sul Festival: https://electroclassicfestival.com/

FA LA COSA GIUSTA! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre

Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 28 NOVEMBRE

ore 11Economia, ambiente e territorio: il turismo lento ci salverà?

Con: Barbara Gizzi, Ermete Realacci, Lucio Luca, Marco Bussone, Miriam Giovanzana

ore 14.30Gite in cammino: un’occasione per le scuole

Con: Luca Girelli, Michela Odoardi, Simone Frignani, Valeria Polifroni

ore 18 Imitare la natura per salvare il Pianeta

Con: Alessandro Bianciardi, Barbara Mazzolai

ore 21 La montagna italiana senza neve

Con: Aldo Cucchiarini, Ines Millesimi, Luigi Casanova, Paolo Paci