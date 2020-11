Le previsioni di Meteorologia Comasca per il fine settimana in arrivo. Le indicazioni indicano cielo nuvoloso da sabato, con qualche possibilità (isolata) di precipitazione sul territorio. E gran freddo nella notte ed al mattino: ben oltre lo zero sempre. Massime tra i 10 ed i 12 gradi al pomeriggio.

Oggi (venerdì 27 novembre( il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso. In serata il cielo si presenterà coperto. Le temperature saranno comprese tra 9 gradi e 13 gradi.

Domani il cielo si presenterà generalmente da nuvoloso a poco nuvoloso. Le temperature saranno comprese tra -1/6 gradi e 8/12 gradi.

Domenica 29 novembre il cielo risulterà nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti. Le temperature saranno comprese tra -1/6 gradi e 8/12 gradi.