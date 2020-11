Orticolario, 100 esemplari di elleboro per Natale

Nel linguaggio dei fiori l’elleboro simboleggia il cambiamento, la liberazione da uno stato d’animo negativo. E proprio per il suo significato così evocativo e potente, soprattutto in questo periodo storico, Orticolario lo ha scelto come pianta per Natale: come porte bonheur, come dono per sé o per gli altri.

In vendita gli Helleborus x glandorfensis ‘Red’, coltivati con passione da Althea Vivai di Capiago Intimiano (CO), caratterizzati da fiori con una particolarissima e mutevole sfumatura di purple e da carnose e grandi foglie verde scuro. La disponibilità è limitata a solo 100 esemplari numerati.

L’intero ricavato viene devoluto al Fondo “Amici di Orticolario”, per il sostegno dei progetti sociali di associazioni benefiche che operano sul territorio lariano e per i progetti culturali di Orticolario, finalizzati a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio naturale e artistico e a garantirne la conservazione e la tutela.

Si ricorda che il tema 2020 e 2021 dell’evento è la Seduzione, e cosa c’è di più affascinante della comparsa di fiori quando intorno tutto dorme e si nasconde? Ed ecco l’elleboro, sempreverde dall’innata eleganza e dalla prolungata fioritura invernale, adatto sia al giardino sia al terrazzo. I suoi fiori sono i primi in grado di fornire nettare e polline alla fine dello svernamento delle api, nelle prime giornate soleggiate di febbraio.

La sua natura velenosa e il suo essere creatura delle montagne e dei boschi, hanno alimentato per secoli un’importante simbologia e antiche leggende: protagonista di filtri magici, all’elleboro sono stati attribuiti infatti poteri profetici, ipnotici, guaritori, persino quello dell’invisibilità.

INFO PER IL PUBBLICO

Costo: 30,00 euro compresa una borsa “Orticolario Collection”.

Misure e caratteristiche: altezza 35/40 cm, in vaso da 17 cm; raggiunge i 50 cm in altezza e i 60 in larghezza.

Esposizione: zone semiombreggiate.

Fioritura: da dicembre a marzo.

Contatti: +39.366.1452897. assistente@orticolario.it

Maggiori dettagli: https://orticolario.it/il- natale-e-un-elleboro-da- regalare/