Giù per un attimo l’ ossigeno… perchè voglio che questa foto ci ritragga come quando ci ritroveremo fuori di qui… sorridenti e positivi (non di tampone stavolta).

Oggi, caro Gerolamo, dopo 28 lunghi giorni passati insieme, fianco a fianco, i medici ci separano. A me mandano a completare la degenza in altra struttura ospedaliera. Lasciando la postazione col caschetto ad altri pazienti.

In queste settimane, ci siamo sempre sostenuti, anche nei giorni che non riuscivamo a dirci nemmeno una parola, passando le ore dentro a quei “cappucci” tanto infernali quanto essenziali, che ci toglievano solo quella mezzoretta ai pasti.

Ci siamo aiutati… complementari, l’uno sentinella dell’altro.

Ti volevo dire grazie Gerolamo.

Grazie davvero…

… per tutte le volte che mi hai strappato un sorriso, con le tue uscite spontanee e simpatiche;

… per avermi spesso toccato il cuore, nel vederti commuovere quando mi raccontavi della tua vita, dei tuoi affetti e di persone importanti venute a mancare…

… per quando mi raccontavi le poesie o quando, parlando al telefono con Cristina Le hai detto: “Qui ho trovato un fratello”…

…o che non avresti mai immaginato che un giorno avresti conosciuto il tuo angelo custode… “ma te lo saresti immaginato più bello!”…

… per avermi ricordato in mille cose il mio papà… stessa leva, stesso stile, stessa passione per l’arte e la musica, stessa propensione ad avere la battuta pronta con simpatica ironia…

… per avermi supportato, ma soprattutto sopportato, in queste settimane dove tra videoconferenze, incontri di giunta on-line e telefonate continue, ti ho martellato letteralmente gli “zebedei”… ma tu, x non farmi sentire a disagio mi dicevi: “ormai mi preoccupo se non ti sento parlare”

… per quando, su mia “committenza”, mi intonavi pezzi di lirica… con conseguente stupore ed ilarità del personale sanitario.

… per quando mi chiedevi sempre se volevo il tuo panino.

… per avermi fatto riflettere su alcuni aspetti della mia vita e dispensato consigli paterni.

Sei una persona speciale, non vedo l’ora di rivederti fuori di qui.

Una cosa è certa… la nostra amicizia, non finirà tra queste mura.