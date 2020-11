Il suo post su Facebook segue di qualche ora la nostra diretta. Nella quale si era sbilanciato – con ottimismo supportato dai numeri di questi giorni – sul possibile passaggio da zona rossa a quella arancione per la Lombardia ed anche per il nostro territorio. Ma sembra proprio che il Governo non abbia intenzione – non c’è ancora certezza – di concedere questo step alla nostra Regione. E così Alessandro Fermi, ospite ieri sera della lunga diretta a CiaoComo su questo argomento e sui possibili scenari futuri, precisa e chiarisce con questo post. Giudicando inacettabile la scelta di mantenere la zona rossa.

Foto 3 di 3





La conferma si aspetta in giornata dal Ministro Speranza. Ma pare proprio che per la Lombardia ed il comasco tutto rimanga così come è ora la situazione. Vale a dire zona rossa, niente arancione. Con bar e ristoranti solo da asporto, niente visite ai congiunti, spostamenti solo nel proprio comune e chiusura di mercati (all’aperto) e altre attività commerciali come i negozi di abbigliamento. In attesa del 3 dicembre quando il premier Conte preparerà un nuovo Dpcm in vista delle vacane di Natale e fine anno.

Sopra la diretta integrale di ieri sera di Fermi durante la quale aveva ampiamente ipotizzato un possibile passaggio in zona arancione.