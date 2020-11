Coronavirus: La Rete è Live II – episode 21

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

Andiamo verso la fine dell’ennesima settimana di zona rossa e, forse, verso un “arancione” che consente qualche spostamento in più. Ancora vietati gli eventi in presenza. Dobbiamo affidarci ancora alla rete, e partiamo con il cinema

Il successo cinematografico “Burning”

disponibile gratuitamente sul sito dell’Istituto Culturale Coreano

La pellicola cinematografica di Chang-Dong Lee, che ha rappresentato la Corea del Sud ai premi Oscar 2019 nella categoria dedicata al miglior film straniero, sarà trasmessa in streaming gratuitamente per tutti gli iscritti alla newsletter dell’Istituto Culturale. Il film sarà disponibile dalle ore 16 di venerdì 27 novembre alle ore 16 di sabato 28 novembre per tutti coloro che faranno richiesta di iscrizione, inviando una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com entro le ore 22 di venerdì 27 novembre.

Cineteca Milano online

10 film Belli in Versione originale in Streaming su www.cinetecamilano.it

ROUBAIX – UNA LUCE NELL’OMBRA 🎟️ € 7,90

(Arnaud Desplechin, Francia, 2020). Un’ anziana viene brutalmente assassinata. Il capo della polizia indaga sul caso. Ispirandosi al documentario-inchiesta “Roubaix, commissariat central, affaires courantes” realizzato nel 2007 da Mosco Boucault, Desplechin firma un polar metafisico che va ben aldilà della vicenda criminale.

LOU VON SALOME’ 🎟️ € 5,00

(Cordula Kablitz-Post, Ger/Aus/It/Svizz, 2017)

Nietzsche l’adorava. Rilke l’amava. Freud l’ammirava. Una donna straordinaria, una vita unica. Scrittrice, poetessa, intellettuale, psicologa, archetipo di militante femminista. A 72 anni, mentre il Reich prende potere in Germania, un’anziana Lou, costretta a nascondere la propria origine ebraica, racconta le sue memorie a un ammiratore.

LUCKY 🎟️ € 5,00

(John Carroll Lynch, USA, 2017)

Esordio alla regia del grande caratterista John Carroll Lynch, Lucky è una lettera d’amore al geniale Harry Dean Stanton, volto e corpo iconico amato da registi come David Lynch (che partecipa anche al film) e Wim Wenders, ma anche una riflessione intima e poetica sulla mortalità, la solitudine, la spiritualità e le connessioni umane.

GAGA 🎟️ € 5,00

(Tomer Heymann, Israele/Svezia/Ger./Olanda, 2015) Ohad Naharin, creatore del linguaggio di movimento “Gaga” e uno dei coreografi più importanti ed innovativi al mondo. Un ritratto di Mr. Gaga appassionante e sorprendente, dagli esordi fino ai primi passi sulla scena internazionale con Martha Graham e Maurice Béjart.

PJ HARVEY – A DOG CALLED MONEY 🎟️ € 5,00

(Seamus Murphy, UK/Irlanda, 2019)

Il documentario del grande fotografo qui alla sua prima regia, è l’unione delle immagini del regista e delle parole e delle note di PJ Harvey, cantante cult britannica. La musicista ha infatti accompagnato più volte il fotografo irlandese nei suoi viaggi, in Afghanistan, Kosovo e USA.

RICHARD LINKLATER – DREAM IS DESTINY 🎟️ € 5,00

(Louis Black, Karen Bernstein, USA, 2016)

Attraverso numerose e illuminanti chiacchierate e discussioni con Linklater, costellate dalle testimonianze di attori, membri della troupe e professionisti che hanno lavorato con lui, il percorso artistico di uno dei registi americani più innovativi e indipendenti, uno dei rari talenti cinematografici del Duemila.

THE RIDER – IL SOGNO DI UN COWBOY 🎟️ € 5,00

(Chloé Zhao, USA, 2017)

L’ epopea di un giovane cowboy alla riconquista del proprio destino. Dopo un grave incidente a cavallo, il giovane Brady scopre che non potrà più gareggiare nei rodei. Brady lotta per superare il trauma ma deve anche badare alla sorella Lilly che, affetta dalla sindrome di Asperger, non può contare sul padre, dipendente dal gioco d’azzardo.

UN ULTIMO TANGO 🎟️ € 5,00

(German Kral, Arg/Ger, 2015)

Un film dalla fotografia raffinata, ricco di sequenze dedicate al tango, che racconta la storia di María Nieves Rego e Juan Carlos Copes, i Ginger e Fred argentini dagli anni Cinquanta in avanti. Il regista German Kral lavora con Wim Wenders, produttore esecutivo di quest’opera, metafora della vita e delle sue infinite combinazioni.

FOR SAMA – ALLA MIA PICCOLA SAMA 🎟️ € 5,00

(Waad al-Kateab, GB/Siria, 2019)

La 26enne regista siriana Waad al-Kateab ha filmato la sua vita da ribelle ad Aleppo, durante i cinque anni di guerra civile. Proiettato fuori concorso al 72ª edizione del Festival di Cannes, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio del pubblico e quello del miglior documentario al South by Southwest Film Festival.

JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI 🎟️ € 5,00

(Rebekah Fortune, GB, 2017)

Il film vincitore del Premio del pubblico a Edimburgo, segna il debutto di Harry Gilby, che offre un’interpretazione degna di una stella di Hollywood. Il film segue il quattordicenne Charlie, impegnato alla scoperta della propria identità – soprattutto di genere – attraverso un racconto di formazione divertente e incoraggiante.

AMARCORT FILM FESTIVAL 2020

13a edizione dal 24 novembre al 13 dicembre proiezioni, incontri, concorso, tutto gratuitamente sul sito www.amarcort.it

Tanti ospiti: Vincenzo Mollica, Milo Manara, Irene Grandi, Blasco Giurato, Enzo D’Alò, Anna Gutto, Francesca Fabbri Fellini. Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, Amarcort conta tre settimane di festival

oggi ore 20.45

Speciale Anna Gutto

Incontro con la regista norvegese e proiezione di due suoi cortometraggi.

MIO CINEMA – RASSEGNA FUORI DAL COMUNE

Arriva su MioCinema.it The Specials – Fuori dal comune, diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano e interpretato da Vincent Cassel e Reda Kateb. Il film, dopo aver chiuso con gran successo l’ultimo Festival di Cannes ed aver vinto il Premio del Pubblico al San Sebastián International Film Festival, è stato presentato e accolto con grande favore ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. L’attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici, C’est la vie – Prendila come viene, Samba), distribuita in Italia da Europictures e Lucky Red, porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo, storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela.

Altri film della rassegna sono “Lo scafandro e la farfalla”, “La famiglia Berlier” “In viaggio con Adele” “Don’t worry” “Non ci resta che vincere” “Sulle mie labbra” “Mare dentro” “Il matrimonio di Tuya” “In viaggio verso un sogno”

Da 3.90 euro su www.miocinema.it

TEATROGRUPPO POPOLARE – Stagione di teatro online Dallo scuro al chiaro

Con il progetto La lingua svelata del presente finanziato da Fondazione Cariplo, TeatroGruppo Popolare intende continuare a dar luogo alla resilienza della popolazione, e insieme costruire un presente possibile che informi di sé il futuro.

venerdì 27 novembre, h 15.00 in scuro (solo audio), h 21.00 in chiaro

“Antigoni” di Giuseppe Adduci con Olga Bini

visibile sul canale YouTube TeatroGruppo Popolare – sito www.teatrogruppopopolare.it

accesso ai video online con donazione libera

LIBRI DA ASPORTO

incontri online

venerdì 27 novembre ore 17.00

Kader Abdolah racconta in diretta streaming il suo ultimo romanzo “Il sentiero delle babbucce gialle” in dialogo con le libraie Maria Carmela Sciacca di Vicolo Stretto e Paola Piolatto di I libri di Eppi. Interprete Sonia Folin.

>https://www.facebook.com/115190967014220/posts/155706536295996/

Eventi online @Libraccio

https://www.facebook.com/libracciofirenze

Ore 17.00 |

Presentazione di “ Il gesto e il respiro, Pollock vs Rothko”, Enauidi stile libero, di Gregorio Botta

https://www.facebook.com/Libraccio

Ore 18.00 |

Presentazione “Soggetto e fantasia”, Editrice Clinamen, Ubaldo Fadini

Dialogherà con l’autore GIanluca De Fazio.

https://www.facebook.com/libracciofirenze

Ore 18.30 |

Presentazione “Oggi faccio azzurro”, Mondadori; di Daria Bignardi

Dialogherà con l’autrice Donatella Bignardi.

https://www.facebook.com/Libraccio

Electroclassic Festival

Dal 22 al 29 novembre

Su Youtube e Facebook

Torna ELECTROCLASSIC FESTIVAL, otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival con artisti e ricercatori di fama internazionale. Il festival propone progetti di musica dal vivo alternati a. Momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura.I protagonisti del Festival sono artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. Le otto serate gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Ore 21.30 |

Spazio Tadini, Call for Electroclassic 2 – Silvia Cignoli (gusli, bottleneck, oggetti, chitarre classica ed elettrica, loop station, fx pedal), Ascensional Labyrinth

Sabrina De Mitri (sax, voce, beatbox, samples, synths, loopstation), La Rosa Dei Venti

Per ulteriori informazioni sul Festival: https://electroclassicfestival.com/

FA LA COSA GIUSTA! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre

Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 27 NOVEMBRE

ore 11 Storie di clima

Con: Marco Albino Ferrari, Roberto Barbiero, Valentina Musmeci

ore 16.30 Le aree naturali lungo la Via Francisca del Lucomagno

Con: Francesco Magna, Giancarlo Bernasconi

ore 18 “Salire in montagna”. Luca Mercalli presenta il suo nuovo libro

Con: Luca Martinelli, Luca Mercalli

ore 21 Zuppe oceaniche e mari acidi: le sfide per curare gli ecosistemi acquatici

Con: Francesco Ferrari, Stefano Caserini