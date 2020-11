Conversescion 27 novembre – Tiziana Scrivo

Ultima Conversescion della settimana ci trasferiamo in Sardegna per incontrare la scrittrice Tiziana Scrivo che ha deciso con la famiglia in un trasferimento definitivo da Cantù al mare, come darle torto. Si parla di cambiamenti importanti, am anche e soprattutto del suo nuovo libro intitolato “Dalila, l’eroina di Glauco” una storia di dipendenza, e non solo da sostanze. Tornano a trovarci anche gli Amici di Zinviè, qui rappresentati da Luca ed Elena, quest’anno niente recite di beneficenza purtroppo, ma gli amici dell’associazione che sostiene alcune missioni in Africa non si sono persi d’animo e hanno pensato alla vendita di buonissimi panettoni e pandori artigianali della pasticceria Capriccio e con i fondi raccolti scavare un pozzo in Burkina Faso. Infine, come tutti i venerdì, nel Posto della Viola, Viola Nocenzi parla di genio e sregolatezza nel ricordo di Maradona e dei tanti che hanno meritato questa definizione

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-27112020/