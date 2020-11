Webinar Greenwashing e Globalizzazione: le responsabilità dell’economia nel cambiamento climatico

Per il giorno sabato 28 novembre, alle ore 16, l’Associazione Alfonso Lissi ha organizzato un webinar

sul tema del greenwashing e della globalizzazione, con l’ambizioso obiettivo di ricercare le

responsabilità dell’economia nel cambiamento climatico.

Intervengono come relatori Sara Mancabelli – addetta alla comunicazione della Rete Zero Waste – e Pietro

Rizzi – economista.

Partiamo dal greenwashing, che è la strategia comunicativa delle imprese che propongono un’immagine di sé

positiva dal punto di vista ecologico per mascherare i reali effetti negativi sull’ambiente causati dalle loro

politiche. In un orizzonte in cui gli obiettivi per invertire la tendenza dei cambiamenti ambientali e climatici

vengono costantemente disattesi, è fondamentale imparare a riconoscere le imprese che utilizzano l’ecologia

come facciata per distogliere l’attenzione dei consumatori, da opere gravemente impattanti a livello

ambientale e sociale.

A seguire, con l’intervento di Rizzi, si analizzeranno meglio gli influssi della globalizzazione nei

processi di inquinamento e cambiamento climatico. Partendo dagli aspetti storici, cerchiamo quindi di capire

quale impatto sociale e ambientale hanno avuto i processi di globalizzazione sul cambiamento climatico. In

ultimo, proviamo a decodificare quali possano essere le politiche da attuare per invertire la tendenza.

Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom (che può comodamente essere fruita senza installazione). Per

partecipare è possibile iscriversi, compilando il form al sito http://bit.ly/2Ha4pQy , oppure inviando una mail

ad info@associazionealfonsolissi.it . Le registrazioni sono aperte fino al giorno precedente l’evento. Durante

il webinar sarà possibile porre domande ai relatori.

L’Associazione Alfonso Lissi valorizza e diffonde i valori costituzionali ed antifascisti, svolgendo opera di

aggregazione di persone ed enti che condividano principi e finalità della stessa associazione e organizzando

iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo. L’Associazione si è già occupata di eventi sulla

sostenibilità ambientale in passato, trattando temi come la moda sostenibile e lo spreco alimentare.

Potrete trovare maggiori informazioni sul nostro sito http://www.associazionealfonsolissi.it , contattandoci

alla nostra mail info@associazionealfonsolissi.it , oppure telefonando al 3497289971 (Andrea Cazzato) o

3406399462 (Jessica Mascia).