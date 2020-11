E’ uno di quei compleanni da festeggiare alla grande. Non solo perchè sono 101 anni portati alla grande, ma anche per la sua lucidità e invidiabile ironia nel video che la nipote Elena (che ringraziamo ancora assieme al fratello Pietro) ci ha spedito in redazione. Lei, la festeggiata di oggi, è Rita Beretta, comasca Doc: vive a casa con la figlia, la accudiscono in tanti compresa la nipote.

Una donna straordinaria ce la raccontano i suoi parenti. Che non si fa mancare mai (foto qui sotto) un buon bicchiere di vino a tavola e che trascorre le sue giornate con grande spirito. Una autentica combattente, amatissima da tutti i parenti, che affronta la vita come quando – assieme al marito – era dietro al bancone della sua macelleria in viale Varese a Como: con un sorriso per tutti.

Rita Beretta, infatti, ha gestito con il marito il negorio tra viale Varese e via Borsieri a Como fino agli anni 70. Poi ha dovuto lasciare l’attività, molto conosciuta. Ha due figli (Carlo e Antonietta, con lei nelle foto sopra) e tanti nipoti che la adorano. Oggi festa grande per Rita a casa. Tra un bicchiere di vino – che come detto non manca mai – e tante telefonate di auguri. Ci uniamo anche noi di CiaoComo con un augurio grandissimo per la super-nonna della città: augurissimi !!