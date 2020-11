Rosa Sciocchin’ – Alle Bonicalzi e Indicibile II

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con chi altro si può parlare di tutto ciò che è “Indicibile” se non con Alle Bonicalzi?

Decima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa decima puntata, Alessia e Dalila ospitano la fotografa, filosofa e formatrice Alle Bonicalzi che, proprio in occasione del 25 novembre, ha dato vita alla sua mostra “INDICIBILE II – virtualmente non autorizzata”, una serie fotografica in mixed media per dare voce alle vittime di violenza domestica. Piazza san Rocco, Viale Innocenzo, Porta Torre, Viale Lecco, le stazioni ferroviarie, il lungolago da Villa Geno al limitare di Tavernola, ma anche via Volta, piazza San Fedele e piazza del Duomo si fanno portavoce di un unico messaggio: dire l’indicibile, denunciare l’abuso, sostenere chi non ha voce. Temi urgenti, oggi più che mai date le condizioni di “reclusione casalinga” imposte dalle circostanze.

“INDICIBILE II – virtualmente non autorizzata” doveva essere esposto in presenza sia a Como sia a Milano, ma l’attuale emergenza sanitaria e le disposizioni ministeriali non lo hanno reso possibile. «Ed è allora che ho avuto l’idea – ha raccontato Alle Bonicalzi – se non posso esporre né dentro né fuori e se comunque nessuno avrebbe potuto vedere le opere, io lo faccio lo stesso: con il supporto delle tecnologie digitali, certo, ma rendendo poi l’evento davvero esperibile, tramite i media (giornali, radio e social). In questo modo l’intera operazione si riconverte in realtà. Non solo, quindi, dire l’indicibile, ma vedere l’invisibile».

Una bella playlist, quella di questa puntata: Alle ha scelto Dress di PJ Harvey e Otello delle Ginger Bender, Dalila ha optato per Fatti bella per te di Paola Turci e Woman di Neneh Cherry, mentre Alessia ha dedicato a tutte le donne l’inno del movimento One Billion Rising, Break the Chain.