Il Ristorante Kitchen Como accende 1 stella Michelin. Intervista allo chef Andrea Casali

E sono otto! Ben otto i ristoranti stellati in provincia di Como, ieri la presentazione della guida più famosa del mondo e i ristoranti stellati hanno riconfermato tutti il riconoscimento di merito e, ai sette dell’edizione 2019, si è aggiunto il Kitchen di Como. Una stella meritata per la location nel bel parco dello Sheraton Hotel, e per la cucina guidata dal giovanissimo Chef Andrea Casali, 27 anni e una formazione tutta comasca nella cucina dello Chef Franco Caffara dei Tigli in Theoria, uno dei ristoranti stellati di lungo corso.

Il ristorante Kitchen è l’ottavo locale stellato in provincia, segno di una new wave nella ristorazione comasca che unisce giovani chef come Casali, Davide Caranchini del Materia di Cernobbio e Raffaele Lenzi del ristorante Berton a Lago di Torno, insieme ai più esperti Mauro Elli de Il Cantuccio di Albavilla, Caraffa de I Tigli in Theoria di Como cui si aggiungono ristorante Aria del Mandarin Como Lake, La Locanda del Notaio a Pellio Intelvi, Da Candida di Campione d’Italia e il Mistral a Bellagio.

Sono ventisei le nuove stelle che quest’anno hanno arricchito la ristorazione italiana nella sessantaseiesima edizione della Guida Michelin Italia. Tre i ristoranti che si aggiudicano il traguardo delle Due Stelle: D’O di Davide Oldani, l’Harry’s Piccolo di Trieste e il Santa Elisabetta di Firenze. Invariato il numero, 11, dei tri stellati, il massimo del punteggio atrtibuito ai ristoranti. La novità di quest’anno sono le Stelle Verdi che premiano il gusto e rispettano l’ambiente, 13 stelle verdi entrano per la prima volta nella guida.

Le Stelle Verdi

Mariangela Susigan – Ristorante Gardenia

Alfonso ed Ernesto Iaccarino – Don Alfonso 1890

Massimo Bottura – Osteria Francescana

Caterina Ceraudo – Dattilo

Piergiorgio Siviero – Lazzaro 1915

Antonello Sardi – Virtuoso Gourmet Tenuta le Tre Virtù

Pietro Leeman – Joia

Igor Macchia – Casa Format

Davide Oldani – D’O

Fabrizio Caponi – I’Ciocio – Osteria di Suvereto

Norbert Niederkofler – St. Hubertus

Franco Malinverno – Caffè La crepa

Roberto Tonola – Lanterna verde