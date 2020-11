La novità più rilevante di giornata arriva dall’appuntamenti di questo pomeriggio con la diretta del presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi: si è detto ragionevolmente ottimista sul passaggio – da venerdì a mezzanotte – della Lombardia (ed ovviamente di tutto il comasco) da zona rossa a zona arancione nella classificazuione dell’emergenza sanitaria. Qui sopra la diretta Facebook del nostro appuntamento odierno tra domande, precisazioni e decine di domande.

Poi la minore pressione al Sant’Anna di Como, confermata da una nota ufficiale del direttore generale Banfi: “La situazione non è ancora particolarmente entusiasmante, abbiamo 343 pazienti ricoverati all’ospedale Sant’Anna, 47 a Cantù, 26 a Mariano nella Degenza sub acuti e 16 nella Degenza di comunità di via Napoleona. Ci sono però segnali di una minor pressione sui Pronto Soccorso e questo è un dato incoraggiante. Anche le curve e i grafici relativi a questa seconda fase della pandemia sembrano indicare che il picco massimo sia stato raggiunto. Detto questo serve la massima attenzione da parte di tutti e il rispetto delle misure di sicurezza (utilizzo delle mascherine, distanziamento sociale e lavaggio delle mani)”.