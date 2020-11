Coronavirus: La Rete è Live II – episode 20

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

Andiamo verso la fine dell’ennesima settimana di zona rossa, gli spostamenti sono limitati e gli eventi in presenza vietati. Non ci resta che la rete

La Casa della Poesia di Como

Giovedì 26 novembre, ore 18 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube

Video presentazione del volume

Poesia e Libertà

Antologia del Festival e Premio Internazionale di poesia e narrativa Europa in Versi 2020

I quaderni del Bardo edizioni

Andrea Tavernati presenta il volume

Mai tema, programmato fin dal 2019, potrebbe essere più in sintonia con la situazione del momento. La poesia afferma la sua vocazione alla resistenza (o alla resilienza, come si ama dire oggi), declinandola nelle sue più svariate forme in relazione con l’individualità e la situazione sociale del poeta. La parola diventa allora pronunciamento di resistenza politica, di resistenza all’emarginazione, di resistenza al male e al nemico, di resistenza all’esilio e all’isolamento, di resistenza all’odio, di resistenza ai propri demoni interiori o semplicemente all’ineluttabilità del tempo che passa. Una vocazione a rappresentare la dignità dell’essere umano che non è certamente innescata eccezionalmente dai tempi della pandemia. Semmai questi ultimi evidenziano come tale vocazione sia parte costituzionale della dimensione del poetico e sia soprattutto una invocazione del poeta all’altro, ove l’altro non è un ente alieno o metafisico, ma l’Uomo nella sua identità collettiva. La poesia, cioè, è sempre una campana, chiama a raccolta, esige riconoscimento e schieramento sotto il vessillo di una opposizione. È il suo stesso statuto di proposta di scrittura eterodossa ad autorizzare il deragliamento al di là dei binari della consuetudine e dei più compromessi usi e abusi della parola.

BRERAPLUS PRESENTA PERFORMING RAFFAELLO

BreraPlus+ arricchisce l’esperienza della Pinacoteca di Brera con contenuti multimediali, programmi speciali, concerti, eventi in diretta streaming e molto altro.

su BreraPlus.org: PERFORMING RAFFAELLO Il primo documentario di BreraPlus, un nuovo tipo di esperienza narrativa “aperta” come quella del museo fisico in cui muoversi e tornare e continuare come un gioco “infinito

Visione gratuita previa iscrizione al sito

AMARCORT FILM FESTIVAL 2020

13a edizione dal 24 novembre al 13 dicembre proiezioni, incontri, concorso, tutto gratuitamente sul sito www.amarcort.it

Tanti ospiti: Vincenzo Mollica, Milo Manara, Irene Grandi, Blasco Giurato, Enzo D’Alò, Anna Gutto, Francesca Fabbri Fellini

PREMIO “UN FELLINIANO NEL MONDO” A MILO MANARA

Costituito un Comitato d’Onore in appoggio al Festival che vede la partecipazione di: Gianfranco Angelucci, Alessandro Benvenuti, Ugo Chiti, Francesca Fabbri Fellini, Andrea Gnassi, Maurizio Porro, Mario Sesti, Donald Sutherland, Milena Vukotic

Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, Amarcort conta tre settimane di festival

Eventi online @Libraccio

https://www.facebook.com/libracciofirenze

Ore 18.00 |

Presentazione in diretta streaming del nuovo libro “Un Caso Maledetto” di Marco Vichi, edizioni Guanda.

Dialoga con l’autore Gian Paolo Serino.

Electroclassic Festival

Dal 22 al 29 novembre

Su Youtube e Facebook

Torna ELECTROCLASSIC FESTIVAL, otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival con artisti e ricercatori di fama internazionale. Il festival propone progetti di musica dal vivo alternati a. Momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura.I protagonisti del Festival sono artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. Le otto serate gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Ore 21:30 |

Casa delle Donne, Albert Rabenstein/Paula Ferri Carazo, Sonos Harmonicae

Appuntamento con Albert Rabenstein, noto in tutto il mondo per il suo lavoro di armonizzazione con le campane tibetane armoniche, e Paula Ferri Carazo, sound designer selezionata dal Corso di Sound Design dell’Istituto Europeo di Design (IED). Nel live set la sound designer elaborerà elettronicamente un’armonizzazione di campane tibetane armoniche suonata da Rabenstein.

Per ulteriori informazioni sul Festival: https://electroclassicfestival.com/

Fa’ la cosa giusta! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 26 NOVEMBRE

ore 11 Un lavoro sostenibile per noi e per il Pianeta

Con: Amalia Fumagalli, Gianna Fracassi, Massimo Balzarini, Patrizia Pallara, Wolfango Pirelli

ore 14.30 Camminando verso Sud. Luoghi, storie e racconti

Con: Carlo Palumbo, Davide Comunale, Francesco Senatore, Settimio Rienzo

ore 16 Da Severn Suzuki a Greta Thunberg, com’è cambiata la comunicazione del cambiamento climatico

Con: Cinzia Cesarini, Luca Lombroso, Lucio Lorenzi

ore 18 Il cammino è donna!

Con: Federica Miglietta, Franca Locci, Ilaria Canali, Rosemarie di Blasio