Women in White contro la violenza sulle Donne

“Spazio al femminile”: puntata speciale quella odierna perché coincide con il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sentiamo molto questa data e oggi vi proponiamo due appuntamenti: la presentazione del libro di Monica Lanfranco “Crescere uomini” e la visura della mostra virtuale “Indicibile” di Alle Bonicalzi. Ne parliamo con l’artista in persona e con Celeste Grossi, coordinatrice e organizzatrice dell’incontro con la Lanfranco. E per non dimenticare, vi riproponiamo la campagna ideata e realizzata dalla Women in White – Society “Io mi sono scocciata”. Perché insieme possiamo fare la differenza.

A cura di Paola Minussi per Women in White – Society