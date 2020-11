Niente partita il prossimo fine settimana per impegni della Nazionale, si riparte da dicembre. E in queste ore la Lega basket ha fissato le date dei due recuperi che vedono coinvolta l’Acqua S.Bernardo: mercoledì 9 dicembre alle 19.30 a Cremona, mercoledì 16 al PalaBancoDesio alle 20 sarà la volta di Cantù-Trieste. Dunque, il calendario dei brianzoli viene ridisegnato nel mese di dicembre, alla ripresa dopo la sosta per la Nazionale: il 6 trasferta a Brindisi, il 9 a Cremona, il 13 a Trento (tre gare di seguito fuori casa), il 16 con Cremona, il 20 con Brescia e il 27 a Reggio Emilia.

