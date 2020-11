Va avanti la nostra rassegna di piccole-grandi emozioni vissute assieme ai nostri lettori di CiaoComo in questo difficile 2020 (per via della pandemia in particolare). Ed allora rivediamo i momenti significativi oggi come qualche mese fa quando ve le abbiamo proposte in presa diretta. Dopo il Concordia ed il magico Santuario di Ossuccio, ecco la visita – con Rita Annunziata di Mondo Turistico – a Mezzegra in centro lago. Fra tradizione (museo dei presepi) e storia (il luogo dove è stato fucilato Mussolini con Claretta Petacci). Un borgo da scoprire. Noi lo abbiamo visitato per voi. Rivediamo tutto nel video qui sopra.

