Oggi scendono i ricoveri (-246) in Regione per l’emergenza Virus e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tamponi effettuati è 42.063 e 5.173 sono i nuovi positivi (12,2%). Nel comasco i contagi accertati (tutti in isolamento) sono 376, un centinaio in più a Varese. Il dettaglio odierno: dalle prime info, anche oggi una decina di persone (ad ora) decedute sul nostro territorio per complicazioni legate al Covid.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 42.063, totale complessivo: 3.904.809

i nuovi casi positivi: 5.173 (di cui 487 ‘debolmente positivi’ e 71 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 227.924 (+15.749), di cui 6.452 dimessi e 221.472 guariti

in terapia intensiva: 942 (+10)

i ricoverati non in terapia intensiva: 8.114 (-246)

i decessi, totale complessivo: 21.005 (+155)

I nuovi casi per provincia: