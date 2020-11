Coronavirus: La Rete è Live II – episode 19

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

Oggi la rete è popolata di panchine rosse, scarpe rosse e altri simboli che ci ricordano che il 25 Novembre è un giorno di “battaglia” contro la violenza sulle Donne. Ma non solo i simboli compaiono in internet, tanti incontri interessanti sono dedicati a questo tema

APPUNTAMENTI PER IL 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Incontro streaming Rete di Daphne

20.30

YouTube – Facebook

Appuntamento organizzato dall’associazione Rete di Daphne, in occasione della Gioranata mondiale contro la violenza sulle donne, sul tema Storie di donne: insieme contro la violenza”. Ad aprire gli interventi Francesca Nodari filosofa e direttore scientifico della Fondazione “Filosofi lungo l’Oglio” e del festival omonimo che quest’anno è giunto all’importante traguardo della XV edizione.Alle 20.30 basterà collegarsi al canale YouTube di Aria – Daphne oppure alle pagine Facebook dell’Associazione Rete di Daphne, Rete Antiviolenza Aria e dei Comuni della Rete per ascoltare gli interventi di quante si sono unite per dire no alla violenza sulle donne.

Festival del buon Vivere 2020 home edition

Dal 25 al 29 novembre

Il Festival del Buon Vivere 2020 conferma, quindi, l’intenzione di esserci, seppure con un’edizione online, con ospiti e contributi legati al tema già annunciato: “Femminile Plurale”. Una anteprima di quella che sarà, auspicabilmente, l’edizione del 2021 che tornerà alla sua forma originaria con eventi e spazi di condivisione, come la Cittadella del Buon Vivere. Questa versione del festival potrà essere fruita sui canali social del festival, Facebook e YouTube, e sul sito internet ma anche sul canale 670 del digitale terrestre.

Ore 15.00 – 16.00

Nessuna causa è persa

CORRADO RAVAIOLI CHIACCHIERA CON CATHY LA TORRE

Ore 18.00 – 19.30

BV = Basta violenza

CHIARA TAGLIAFERRI DIALOGA CON CATHY LA TORRE

Ore 21.00 – 23.00

Aspettando femminile plurale

SABIKA SHAH POVIA PARLA CON MONICA FANTINI, LELLA COSTA E TINTO

#DanceForPangea

SENHIT e LUCA TOMMASSINI lanciano una straordinaria campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per Fondazione Pangea Onlus che si occupa delle donne e dei loro figli, contro la violenza domestica.

Una challenge sulle note della cover di “Waterloo” degli ABBA in cui , per ogni sfida accolta, doneranno 100 euro a Pangea.

Fondazione Pangea Onlus è un’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie attraverso strumenti quali l’istruzione, l’educazione ai diritti umani, l’educazione igienico‐sanitaria e alla salute riproduttiva, la formazione professionale, la creazione di attività generatrici di reddito, la microfinanza. Attualmente Pangea opera in Italia, Afghanistan, India e Colombia.

Anteprima Và Sentiero

Ore 21.00

Autoprodotto da Va’ Sentiero con video e montaggio di Andrea Buonopane, il docufilm “Va’ Sentiero – Alla scoperta del Sentiero Italia. I primi 3.548 km da Trieste ai Monti Sibillini” condensa in 50 minuti i paesaggi, i volti e le storie che il giovane team di Va’ Sentiero ha incontrato durante i suoi primi 3.548 km percorsi nei primi 7 mesi della spedizione lungo il Sentiero Italia, attraversando Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche.

Un cammino, questo, senza precedenti, iniziato lo scorso anno con un duplice obiettivo: da una parte promuovere il Sentiero Italia – il trekking più lungo al mondo – all’insegna della consapevolezza ambientale e del turismo lento; dall’altra, valorizzare le Terre Alte rispettandone le peculiarità locali e ambientali e contribuendo a sostenere il tessuto socio-economico delle aree interne, troppo spesso in via di spopolamento.

ore 21.55 L’appuntamento si sposta su Facebook per il Question Time aperto alle curiosità di tutti gli spettatori. Modera Frank Lotta, speaker di punta di Radio Deejay e conduttore del programma Deejay On the Road.

Eventi online @Libraccio

Ore 18.00 |

Letizia Battaglia presenta il suo nuovo libro “Mi prendo il mondo ovunque sia”, edito da Enauidi Editore. Dialogherà con l’autrice la prof.ssa Ada Patrizia Fiorillo in una diretta streaming sulla pagina Facebook del Libraccio.

Letizia Battaglia, la fotogiornalista italiana piú famosa e premiata al mondo racconta per la prima volta e in prima persona senza censure la sua vita.

Electroclassic Festival

Dal 22 al 29 novembre

Su Youtube e Facebook

Torna ELECTROCLASSIC FESTIVAL, otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival con artisti e ricercatori di fama internazionale. Il festival propone progetti di musica dal vivo alternati a. Momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura.I protagonisti del Festival sono artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. Le otto serate gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Mercoledì 25 Ore 21.30|

Ore 21.30 |

Fabbrica del Vapore, Giorgio Li Calzi, Monomatica

Giorgio Li Calzi, compositore, trombettista e produttore, presenterà Monomatica, una performance sonora in cui la tromba incontra la musica elettronica. Tramite sequenze ed elaborazione in tempo reale, Monomatica racchiude in sé influenze di jazz, rock, elettronica e musica improvvisata.

Fa’ la cosa giusta! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 21 NOVEMBRE

ore 11 Vie sacre e cammini religiosi in Sicilia

Con: Attilio Caldarera, Gandolfo Ganci, Gioacchino Martorana, Santo Mazzarisi, don Roberto Fucile

ore 13 Sulle strade dei valdesi

Con: Davide Rosso, Gian Mario Gillio, Roberta Ferraris 330 chilometri a piedi per camminare nella storia e rivivere il “Glorioso Rimpatrio” fino alle valli piemontesi

ore 14,30 Di corsa! Quando il cammino incontra il running

Con: Franco Faggiani, Franz Rossi, Sergio Pieri, Speranza ViglianiFabbri

ore 21 Umani sui social

Con: Carlo B. Milani, Claudia Vago, Marco Geronimi Stoll, Rosy Battaglia

FILO DIRETTO: il mese di dirette Instagram di SALANI

Dal 21 novembre al 3 dicembre

Filo Diretto, la nuova iniziativa di Salani, Magazzini Salani e Ponte alle Grazie per dialogare con autori e scoprire nuovi titoli, creare momenti di confronto, di supporto e di evasione in questo momento così particolare. In attesa di poter fare nuovamente partecipare a eventi e presentazioni dal vivo, gli editori dell’area SALANI del gruppo GeMS propongono una programmazione di dirette, sul canale Instagram di Salani @salani_editore, dando ai lettori la possibilità di incontrare autori, attraverso dialoghi informali, mini presentazioni, laboratori per i ragazzi.

Ore 18.30 |

Boomerang, Salani

Filippo Roma