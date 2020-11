Tre scatole con proiettili nuovi, in buono stato di conservazione. Munizioni di pistole e fucile da quanto si è appreso. Le hanno recuperate stanane dal lago (qui il video della nostra diretta) pompieri e carabinieri dopo la segnalazione di alcuni passanti che stamane – nell’acqua basse davanti a viale Geno a Como – hanno notato le munizioni. I pompieri, dopo aver verificato con un cono subacqueo cosa c’era nelle scatole, si sono immersi nelle gelide acque del lago ed hanno recuperato tutto. Sopra la nostra diretta dal posto.

Ora in corso le indagini dei carabinieri per capire chi si è disfato di questi proiettili e per quale ragione. Ogni ipotesi resta valida da quanto confermano i militari. Un aiuto potrebbe arrivare, per le loro indagini, dalle telecamere piazzate in zona: potrebbero aver ripreso auto e targa di chi si è disfato delle munizioni.