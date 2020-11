Resta in gravi condiioni – ed in porognosi riservata in ospedale a Varese – la donna di 45 anni ferita ieri mattina mentre stava salendo in auto al parcheggio del supermercato Md di Albavilla, via padre Meroni. Contro di lei e la sua vettura – ribaltata dalla violenza dell’impatto – è piombato per cause da accertare un furgone adibito al trasporto di farmaci, di proporietà di una ditta erbese. Il mezzo era diretto verso Erba: appena superato il confine tra Albese ed Albavilla ha sbandato ed è finito prima nella scarpata adiacente il parcheggio, poi contro la vettura della donna.

Per prestare i soccorsi alla malcapitata – che non ha mai perso conoscenza anche se con gravi ferite – è intervenuto anche il personale 118 con l’elicottero, atterrato in un campo vicino al luogo dello schianto. Il conducente del furgone ferito a sua volta anche se non in modo grave. E’ finito anche lui in ospedale in osservazione. Cause da accertare: al lavoro la polizia locale di Albavilla.

