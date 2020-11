Doippio intervento oggi per i pompieri del comando provinciale di Como. In mattinata (foto qui sotto) in via Papa Giovanni 23esimo a Senna Comasco per un grosso incendio al tetto di una fattoria. Distrutti, cause da accertare, circa 250 metri quadrio di copertura, in posto ben sei mezzi dei vigili del fuoco da Como, Cantù e Lomazzo.

Nessun ferito, ma forte apprensione. Le cause, come detto, ancora da accertare.

E nel pomeriggio (foto qui sotto) ancora pompieri in azione ad Inverigo in via Curcetto: i pompieri di Erba e Cantù hanno domato le fiamme scoppiate all’interno dell’abitazione. Anche qui paura, ma nessun ferito o intossicato.