Morale alto e concentrazione forte. Il Como, sulla scia degli ultimi due risultati positivi di fila, torna in campo domani pomeriggio (ore 15 al Sinigaglia, sempre a porte chiuse) contro l’Olbia. Gara di recupero di quella annullata qualche settimana fa per l’emergenza Covid che ha costretto gli azzurri a fermarsi per una decina di giorni. Oggi mister Banchini ha presentato la partita. Le sue parole da Como TV.

“Sarà una gara stimolante, dobbiamo concentrarci su quello di buono che abbiamo fatto nelle ultime gare e anche ricordarci di quello che è successo l’anno scorso”, così il tecnico azzurro.

