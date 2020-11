Una sbandata improvvisa e poi l’uscita di strada: travolgendo prima il cartello di Albavilla (è successo sul confine con Albese con Cassano) e poi piombando a velocità sostenuta – come hanno riferito i testimoni – contro un’auto nel parcheggio sottostante (Md). Lo schianto è successo questa mattina alle 9,30 nel territorio comunale di Albavilla in via Prealpi, da poco superato il comune di Albese.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Albavilla un uomo di 51 anni, che era alla guida di un furgone per il trasporto di medicinali, ha perso il controllo del mezzo in direzione Erba ed è finito fuori strada, nella piccola scarpata del parcheggio del supermercato MD. Qui è finito contro l’auto di una donna di 45 anni che stava parcheggiando, una Mitsubishi

L’impatto è stato violentissimo. Feriti entrambi i conducenti, ma la più grave è la donna, trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Varese. E’ stato fatto intervenire anche l’elicottero per i soccorsi alla donna. Il conducente del furgone – non escluso un malore improvviso alla guida – anch’esso in ospedale a Como. Non è grave