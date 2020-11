Conversescion 24 novembre – “Massi Zeus” Masserotti

Con Claudia Fasola alal conduzione di Conversescion oggi scende in campo il direttore artistico di Ciaocomo radio Massi Zeus. Ci sono un po’ di novità da annunciare a cominciare dal nuovo logo che caratterizzerà la nostra emittente per i prossimi anni, ma il direttore è stato piuttosto stretto di manica e ha rimandato la maggior parte degli annunci al prossimo 1 dicembre quando in un evento social si vedranno le novità. Con noi anche Alessia Roversi per continuare a parlare del 25 Novembre e della violenza sulle Donne e, verso la fine della Conversescion, Grazia Buono di Librimbocca.it

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-24112020/