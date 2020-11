Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale di Como ha individuato alcune aree di sosta nelle quali, a partire da oggi e fino a quando la Lombardia resterà una regione classificata “Rossa”, sarà possibile parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu senza limitazioni, in modo da agevolare economicamente chi deve restare a casa durante questo periodo.

Sarà possibile sostare gratuitamente sugli stalli lungo le seguenti vie cittadine: viale Innocenzo XI, viale Roosevelt, via Regina Teodolinda da piazza Josemaría Escrivá de Balaguer (esclusa) a via Albricci, via Aldo Moro (parcheggio Ippocastano).

