Mantenere la continuità del servizio. Per portare gli alunni da Como a Civiglio, una struttura davvero differente dalle altre. Tanto che per molti è la “scuola nel bosco”. L’appello arriva dalla dirigente scolastica Giuseppina Porro che oggi, a CiaoComo, ha rilanciato l’idea di questo servizio, molto utile nei mesi scorsi, ma che adersso – anche per l’emergenza Covid – rischia di non avere continuità.

E’ rivolto alle famiglie di tutti i bimbi che frequentano questo plesso per poter garantire continuità al servizio di accompagnamento su bus di linea dei piccoli alunni in tutti i giorni di scuola. I dettagli nel video con la dirigente, l’appello è alla generosità dei genitori e parenti. Ma non solo.