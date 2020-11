Va avanti la nostra rassegna di piccole-grandi emozioni vissute assieme ai nostri lettori di CiaoComo in questo difficile 2020 (per via della pandemia in particolare). Ed allora rivediamo i momenti significativi oggi come qualche mese fa quando ve le abbiamo proposte in presa diretta. Dopo il Concordia – che vi abbiamo riproposto ieri – ecco il magico Santuario di Ossuccio dove siamo saliti alla sommità grazie a Brian Subinaghi di Mondo Turistico visitanto le sue cappelle, meta ogni anno di migliaia di fedeli in preghiera.

Foto 2 di 2



Il Santuario è l’unico sito del comasco classificato come Patrimonio dell’Unesco.