Impressionante rogo in Ticino, in fiamme il Mulino di Maroggia: boato e grossi danni

Il mulino di Maroggia, in Ticino, in preda alle fiamme. Un incendio si è sviluppato poco prima delle 17 e in breve ha assunto enormi proporzioni come riferisce, sul suo sito, la Rsi (Radio svizzera italiana). I danni allo stabile sono molto ingenti. I residenti nella zona, allarmati dall’intenso fumo provocato dal rogo, hanno segnalato che nell’area ci sono state anche delle violente esplosioni che hanno fatto tremare gli infissi. L’incendio è visibile a chilometri di distanza. I residenti evacuati per motivi precauzionasli,.

Cause da accertare. ogni ipotesi al momento resta valida. “Ha preso fuoco il tetto dell’edificio basso… poi si è sentito come un boato e adesso a vedere da qui anche la torre è in fiamme. Ora l’immagine è impressionante da qui… E continuano a sentirsi botti”, ha dichiarato una testimone alla Rsi. Le autorità hanno diramato un’allerta esortando a non recarsi nella zona o ad aggirare a largo raggio l’area dell’incendio.

(Foto e video da Rsi.ch)