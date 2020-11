Un grosso cuore – giallo e rosso – in mezzo allo striscione realizzato in questi giorni. Simile a quello già portato anche a Milano. Per dire grazie in modo diretto e semplice a medici, infermieri e personale sanitario (dai tecnici agli addetti alle pulizie) impegnati in queste settimane di Pandemia all’ospedale Sant’Anna di San Fermo.

Foto 3 di 3





La cerimonia di consegna è avvenuta stamane all’esterno dell’ospedale di San Fermo alla presenza anche del primario della chirurgia maxillofacciale (Colombo con il suo assistente) e degli ideatori del gesto: l’artista canturino Gregorio Mancino e l’amico Guido Guazzoni che ha spiegato come deve dire un doppio grazie ai professionisti di questa struttura per averlo salvato mesi fa. Le loro parole (video sopra) e la consegna dello striscione, da lasciare ora in bella mostra all’ingresso della struttura dove deciderà la direzione generale.

Ovviamente il piccolo gesto di stamane è stato apprezzato dai vertici dell’azienda, impegnati in questi giorni in diversi interventi per la sistemazione dei pazienti legati all’emergenza Covid. Una ristrutturazione di vari reparti che ha portato – da settimana scorsa – ad avere 20 posti letto a disposizione di persone positive, ma stabilizzate (dal punto di vista sanitario), nell’ex ospeale in via Napoleona. Qui sotto la nostra visita dei giorni scorsi e le parole dei responsabili,