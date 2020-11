Covid in Lombardia. Il dato positivo di queste ore è che ci sono 19.637 guarti. Quello negativo è che nel Comasco altri 842 contagi in quete ore, tutte persone in isolamento. Meno ricoveri in queste ore rispetto ai giorni scorsi. I dati odierni.

Foto 4 di 4







i tamponi effettuati: 32.862, totale complessivo: 3.831.713

i nuovi casi positivi: 5.289 (di cui 424 ‘debolmente positivi’ e 77 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 206.317 (+19.637), di cui 6.962 dimessi e 199.355 guariti

in terapia intensiva: 945 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 8.331 (-60)

i decessi, totale complessivo: 20.664 (+140)



Leggi anche la visita CiaoComo al nuovo reparto Covid in via Napoleona e alla zona tamponi: la presa diretta

I nuovi casi per provincia: