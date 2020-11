El Merendero, puntata nove – piccioni e patate

Puntata numero nove di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero nove, torna l’oroscopo della favolosa Gisela che, oltre a dare i suoi preziosissimi consigli per ogni segno zodiacale, commenta le notizie della settimana con Alessia e Roberta, in particolare quella riguardante un piccione viaggiatore allevato in Belgio, che è stato venduto all’asta per una cifra record di 1,6 milioni di euro. New Kim, questo è il suo nome, è una femmina di due anni, offerta ad un prezzo iniziale di soli 200 euro. Lo ha riportato la Bbc. Kurt Van de Wouwer, un membro della famiglia proprietaria del volatile, si è detto “scioccato” dal prezzo pagato per il piccione. New Kim è andato ad un acquirente anonimo in Cina, dove le gare di velocità tra piccioni viaggiatori sono sempre più popolari. New Kim ha vinto una serie di gare nel 2018. Il piccione è attualmente in “pensione” e verrà utilizzata per la riproduzione. Il record precedente apparteneva ad Armando, un piccione viaggiatore venduto l’anno scorso per 1,25 milioni di euro.

La ricetta proposta in questa puntata numero nove proviene invece dallo Sri Lanka ed è quella delle patate piccanti, un contorno per gli amanti della cucina dai sapori hot, facile e veloce, preparato soprattutto per le occasioni speciali, quando c’è qualcosa o qualcuno da festeggiare. Una ricetta etnica che, tra gli ingredienti, annovera anche il Maldive fish, tonno essiccato che proviene delle Maldive, alla base di molte ricette srilankesi, dell’India del Sud e delle isole. Si usa per insaporire molti piatti tipici: lo si trova nei negozi specializzati in alimenti etnici e asiatici ed è la sua sapidità a rendere queste patate

piccanti sorprendenti al nostro palato.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.