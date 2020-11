Conversescion 23 novembre – Alessia Roversi, Elisa Di Marco, Lorena Panzeri e Serena Gargiulo

Oggi c’è Alessia Roversi a Conversescion e iniziamo con lei una settimana importante per la ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne. Nostre ospiti Serena Gargiulo della UIL Como, Elisa Di Marco della Cisl e Lorena Panzeri della CGIL, i sindacati che hanno organizzato la tappa comasca della mostra itinerante “Com’eri vestita” allestita presso la Biblioteca Comunale P. Borsellino di Como in collaborazione con l’Associazione culturale “Luminanda” e il contributo di altre realtà del territorio impegnate per la tutela di donne vittime di violenza.

