E’ stato un attimo. Lo hanno confermato le immagini a circuito chiuso (che sono già state portate ai carabinieri per permettere di poter risalire all’autore). Non facile perchè ha colpito con la felpa in testa e la mascheroina sul volto. Pochi i dettagli per poter risalire a lui. Resta la rabbia di Gianmatteo Ciraolo, il titolare del benzinaio di via Ambrosoli a Como (video sopra) che ha subito il furto nel fune settimana. Il ladro è passato da un buco fatto nel vetro sulla parte posteriore dell’attività, poi è entrato nell’ufficio quando è suonato l’allarme per la sua presenza. In pochi secondo ha svuotato la cassa e si è dileguato dallo stesso “pertugio” di ingresso.

Il titolare ha estrapolato i fotogrammi del suo ingresso (foto allegate), portati anche dai militari. Sopra le sue parole questa mattina in presa diretta.