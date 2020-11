L’assessore regionale Pietro Foroni in visita a Como

Il sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni, che in occasione della visita istituzionale presso la sede del Lariosoccorso di Erba ha voluto raggiungere anche la città di Como per portare il suo saluto e i suoi ringraziamenti a tutti i volontari della Protezione civile.

L’incontro si è svolto in Comune alla presenza dell’assessore alla Protezione civile Elena Negretti e dei volontari, nel rispetto del DPCM attualmente in vigore.

Presso il Comune di Como si trova il Centro operativo comunale (COC) che da marzo è attivo e a disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi tipo di supporto: informativo e operativo. L’assessore regionale ha sottolineato l’impegno dei volontari comaschi che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo per i cittadini e ha riconosciuto il grande lavoro svolto in occasione dell’esondazione del lago, avvenuta in un periodo già molto complesso vista l’emergenza sanitaria in corso.