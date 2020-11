In questa puntata di Into the Pink, la Beuz e le sue Pinkies, in compagnia di Simona Bennardo, parleranno di donne e motori.

Tra giri in pista e peripezie emozionali, riusciranno a sfatare il mito che le donne sono scarse alla guida?

Lo scoprirete soltanto ascoltando qui il podcast

Into the Pink è in onda tutti i sabati mattina dalle 9 alle 10.