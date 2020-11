Covid: sul tetto dell’auto per salutare la mamma ricoverata al Valduce

Una ragazza è salita sul tettuccio della sua auto sperando di poter salutare la mamma ricoverata per Covid all’ospedale, una foto che entrerà tra quelle che ci ricorderanno di questo triste periodo che stiamo vivendo. L’ha scattata Salvatore Amura che abita di fronte al Valduce lato Via Santo Garovaglio. I primi piani dell’ospedale sono occupati dai reparti Covid, “da marzo medici e infermieri si muovono freneticamente notte e giorno bardati e incessanti curano, portano conforto e cercano di fare tutto il possibile per salvare le persone – scrive su Facebook Amura – Capita spesso vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti. Dalla strada anche per ore senza successo”.

La foto immortale una ragazza che, dalla mattina, provava a salutare la sua mamma, “Si disperava perche non riusciva a vederla ma senza demordere. Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere – scrive ancora Salvatore – Speriamo che tutto questo finisca presto”.

E’ una speranza che tutti coltiviamo