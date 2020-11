Coronavirus: La Rete è Live II – episode 16

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

A Como o in altri luoghi del mondo le distanze non contano nel web. Ecco alcuni eventi che oggi potremo seguire via pc, tablet o smartphone

Facebook Live @Libraccio

Ore 18.00

Presentazione live Facebook di Nicola Lagioia

https://www.facebook.com/Libraccio

“La città dei vivi” Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo piú giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile.

Dialogheranno con l’autore Alessandro Raveggi e Vanni Santoni

Tutte le informazioni su https://negozi.libraccio.it/eventi/firenze/domenica-22-novembre-ore-1800-presentazione-live-facebook-di-nicola-lagioia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eventi_librerie

Festival del legno Cantù

Da giovedì 19 novembre a domenica 22 novembre

Eeventi online gratuiti sul profilo facebook

Ore 11.15

Italia-Russia. Due culture e due realtà in un mondo nuovo

Una chiacchierata a proposito del festival, dei giovani artisti, dell’incrocio di due culture Italiana e Russa, da sempre collegate.

Con la partecipazione di: Silvia Mandruzzato, direttore Istituto Italiano di cultura a Mosca;

Serghei Shunin, rappresentante della rivista russa Ozero Komo in Italia;

Miron Gubarev, giovane artista;

Giuseppe Molteni, Vicesindaco e Assessore alle Attività Economiche Cantù. Modera l’incontro: Tatiana Rykoun, presidente Associazione RussiA Como.

Ore 17.00 – 18.30

Evento Conclusivo

Premiazione concorso Shopping&Design

Talk: Il coraggio di investire sul futuro

Testimonianze di aziende eccellenti nel settore del design e di giovani diventati professionisti.

Con la partecipazione di:

Marco Bellasio, titolare Effebi Arredamenti;

Marco Rubulotta, appredista Effebi Arredamenti;

Maria Angeles Ruiz Games, direttrice Esmovia/ Valencia;

Luca Galdi, senior sales director Sagitters Training, Londra.

Saluti e ringraziamenti dell’Assessorato alle Attività Economiche di Cantù.

In diretta streaming da ENAIP Factory.

programma completo www.festivaldellegnocantu.it

Electroclassic Festival

Dal 22 al 29 novembre

Su Youtube e Facebook

Torna ELECTROCLASSIC FESTIVAL, otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival con artisti e ricercatori di fama internazionale. Il festival propone progetti di musica dal vivo alternati a. Momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura.I protagonisti del Festival sono artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. Le otto serate gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Domenica 22 novembre ore 21.30

Ore 21:30 Palazzina Appiani, Damiano Grandesso, Phase 1 – all’interno del programma della MILANO MUSIC WEEK 2020

Damiano Grandesso, giovane saxofonista quotato a livello internazionale, presenterà Phase 1, una performance di sax-elettronica che integra musica techno e ambient, realizzata con la collaborazione del noto sound designer e compositore Andrea Cera,

Per ulteriori informazioni sul Festival: https://electroclassicfestival.com/

Milano Music Week 2020

ONLINE EDITION

Dal 16 al 22 novembre

Con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale. Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 10.15 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

HIGHLIGHTS DOMENICA 22 NOVEMBRE

Ore 15.00| TALK / LIVE

Fight! Is hiphop alive? by OTHELLOMAN

Condotto da OTHELLOMAN (rapper, dj, autore e produttore), sarà un talk di circa 60 minuti che affronterà temi fondamentali per la sopravvivenza della musica e delle arti dell’intrattenimento legati alla cultura Hip Hop in quest’era di grandi crisi e trasformazioni, focalizzandosi sul mercato musicale urban in Italia attraverso la storia della cultura adattata e reinterpretata dai giovani delle ultime generazioni – che danno sempre più importanza al fashion code e all’estetica. Non possiamo fermarci, ma dobbiamo dimostrare la forza della musica e della cultura!

FIGHT ENTERTAINMENT CON VOCI DI PERIFERIA

FENIX – MINISTERO DEL FUTURO – DOJO MUSIC – OLZEMUSIC – HUMBLE AGENCY

LIVE STREAMING COMBOMASTAS TEAM

Ore 16.00, 17.30, 19.00 | SEAT MUSIC DIGITAL TOUR

Tour POP – Tour Cantautorato DOGC – Tour Trap / Rap con Margherita Devalle

In occasione della Milano Music Week 2020, SEAT porta gli appassionati di musica a bordo di Nuova SEAT Leon e-HYBRID in un tour tutto digitale alla scoperta dei luoghi storici della musica italiana: quartieri, locali e strade di Milano raccontati attraverso il sistema di infotainment SEAT e gli occhi di una guida d’eccezione.

by SEAT

LIVE STREAMING

Ore 17.00 | FIABE

RODARI ROCKS feat. Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle + Marco Rigamonti, Bengi Ridillo, I Ciclopi, Andrea Benini (Mop Mop)

MMW20 ospita un’edizione speciale di “Rodari Rocks”, format nato nell’anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, per dare nuova vita artistica alla sua grande letteratura e avvicinare i suoi testi senza tempo alla musica e ai suoni più contemporanei, sia essa rock o elettronica. Nell’ambito della settimana della musica tutte le sere alle 21.00 importanti artisti hanno raccontato al pubblico la fiaba della buona notte. Domenica 22 novembre sul canale Youtube ufficiale di Milano Music Week verranno trasmesse tutte le puntate del progetto – ideato da Mimmi Maselli – con Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle + Marco Rigamonti, Bengi Ridillo, I Ciclopi, Andrea Benini (Mop Mop).

by SOUNDMARK

LIVE STREAMING SOUNDMARK

Ore 18.00 | CONCERTO

Zolfo. Cunti, canti e scanti – Vincenzo Parisi

Vincenzo Parisi è un compositore/pianista. Fondatore e pianista della band Kafka on the Shore è un artista eclettico capace di far coesistere nel suo linguaggio musicale tradizione con sonorità contemporanee. Il concerto che vi presentiamo è un viaggio nella memoria, un dialogo nato con le immagini del fotografo Zri Mario Conti e che la musica di Vincenzo Parisi saprà raccontarvi.

by PIANO B AGENCY

LIVE STREAMING VINCENZO PARISI MUSIC

Ore 18.30 | CONCERTO

Dream Hit – The Social Music Concert

Fedez, Achille Lauro, Mahmood, Elodie, M¥SS KETA, Carl Brave, Ernia, Cara e Beba: questo il cast stellare che salirà sul palcoscenico di DREAM HIT – THE SOCIAL CONCERT ed entrerà nelle case di tutti grazie alla diretta streaming sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo e sul sito dell’evento. DREAM HIT è un nuovo format che vuole riaccendere i riflettori sul “mestiere” della musica, mestiere che parte dalla ricerca del talento, passa dalla cura della miglior produzione di un progetto discografico, e arriva al palcoscenico di un concerto. Il concerto di domenica sarà fruibile gratuitamente ma è previsto l’accesso “Premium Experience” con una donazione a favore del progetto SCENA UNITA, a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo.

by DOOM ENTERTAINMENT SRL – MAIN PARTNER INTESA SAN PAOLO

LIVE STREAMING DREAM HIT – INTESA SAN PAOLO

Ore 21.30 | CONCERTO / LIVE

Grandesso_Cera – ”Phase1”

Indefinibile e spettacolare, Phase 1 si apre come una tradizionale performance di sax-elettronica-video che integra musica techno e ambient per evolvere alla fase 2 in cui si disintegrano i rapporti compositore-musicista. Iniziato con Luigi Nono, John Cage, Karlheinz Stockhausen, questo processo trova un suo possibile sbocco in Phase 1. Quotato musicista classico Damiano Grandesso (sax) intraprende con il noto sound designer e compositore Andrea Cera un progetto anti-duale che, nonostante la tecnologia, non può prescindere dal “fisicamente presente” dei protagonisti.

by ELECTROCLASSIC FESTIVAL AMADEUS ARTE BIGBOX MANAGEMENT

LIVE STREAMING FESTIVAL AMADEUS ARTE

Il programma completo è disponibile su www.milanomusicweek.it

Rassegna dei talenti inVisibili

in streaming 21 e 22 novembre ore 15.00

https://www.facebook.com/talentinvisibili

Arte, musica e disabilità, quando un linguaggio trasversale diventa inclusione sociale, ideata e organizzata dall’ Associazione Culturale Milano In Musica e Pomeriggi Musicali

Ore 15.00 INTERVENTO ISTITUZIONALE, incontro con l’Onorevole Alessandra Locatelli ex Ministro alla Disabilità e l’intervento via Skype con l’Onorevole Lucia Borgonzoni. È prevista la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini.

INCONTRO/CONCERTO DELLA PIANISTA E CANTANTE SILVIA ZARU

Pianista, cantante, compositrice e arrangiatrice, Silvia Zaru è nata a Milano nel 1973 e ha iniziato i suoi studi musicali a otto anni al Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città, dove si è poi diplomata brillantemente in Pianoforte, Didattica della Musica, Composizione e Jazz. Ha frequentato numerose master class con jazzisti di fama internazionale, quali Bob Stoloff, Benny Golson, Jay Clayton, Michele Hendricks, Barry Harris…

Ore 15.45 INCONTRO DIBATTITO SUL LIBRO “30 ANNI DI JAZZ A MILANO”

Intervista con lo scrittore Giuseppe Ferdico (non vedente) autore anche di altri libri con protagonista la città di Milano, come la trilogia gialla di “Sergio Porta investigatore non vedente”. Lettrice Bianca Ramadori della Compagnia dei lettori.

Ore 16.30 SPETTACOLO DI ANDREA BETTINI

Musicista e interprete della canzone folk, classica, alla rilettura di brani pop della canzone italiana e argentina. “…Abbiamo incontrato Andrea Bettini a casa sua nel centro di Brescia. Ci ha commosso eseguendo un pezzo di Debussy e divertito suonando la fisarmonica”

Ore 17.15 concerto di chiusura con CONCERTO GRUPPO ARMODIA

È un termine di fantasia che nasce dall’unione delle parole Armonia e Melodia. Così hanno pensato di chiamarsi i due musicisti aostani Luca Casella (voce e pianoforte) e Riccardo Sabbatini (chitarra) che si sono trovati nel 2010 dopo gli studi di conservatorio e le varie esperienze musicali personali. L’idea di musicare dei testi poetici di autori a cavallo tra il 1800 e il 1900 in particolare Guido Gozzano.

Fa’ la cosa giusta! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 21 NOVEMBRE

ore 13 Sardegna, un’isola da vivere in cammino

Con: Giampiero Pinna, Miriam Giovanzana, Roberta Ferraris, Sara Zanni

ore 14.30 Uno, dieci, cento cammini in Lombardia: sicuri di conoscerli tutti?

Con: Alberto Conte, Alberto Pugnetti, Attilia Cozzaglio, Marco Giovannelli, Roberto Cremaschi, iCaminantes

ore 18 Cambiamenti climatici, pesticidi, miele: se le api potessero parlare…

Con: Dario Paladini, Luigi Capponi, Paolo Fontana

ore 19.30 “Senza respiro”. Dopo la pandemia un nuovo modello di sanità pubblica

Con: Duccio Facchini, Vittorio Agnoletto

ore 21 Cambiamenti climatici: l’impatto sulle migrazioni e sulle nostre città

Con: Laurence Hart, Livio Neri, Lorenzo Bagnoli, Piero Pelizzaro

Creative Cheese Expo

dalle ore 10 su progettoforme.eu

Prima esposizione virtuale di formaggi provenienti dalle Città Creative Unesco per la Gastronomia oltre alle grandi Dop lombarde. Ogni formaggio sarà presentato con uno specifico video: un tutorial che ne descriverà le caratteristiche peculiari, la composizione, la tecnica di produzione, fino a guidarne la degustazione. Una serie di forum tenuti da professionisti ed esperti del settore approfondiranno tematiche “casearie”, da “le vie del latte” a un incontro sulla transumanza.

Dalle vette al mare, alcuni dei più bei paesaggi dell’Italia settentrionale da fotografare

Nell’attesa di ritornare a viaggiare, un excursus virtuale tra parchi naturali, panorami Patrimonio dell’UNESCO, luoghi insoliti intrisi di storia e cultura: alcuni dei più bei scorci del Nord Italia da immortalare in uno scatto. Sette suggerimenti per gli amanti della fotografia e non solo, da scoprire attraverso semplici escursioni a piedi, in barca o in funivia, dal mare agli oltre 3.000 metri delle Dolomiti. Luoghi in cui viaggiare con la mente, aspettando di programmare la prossima vacanza.

Malga Fane nell’Area Vacanze Rio Pusteria

Valles (BZ) – Come una cartolina, il bucolico villaggio alpino di Malga Fane si trova nascosto nella località di Valles, nell’area vacanze Rio Pusteria in Alto Adige, ai piedi delle montagne di Fundres. Unico nel suo genere, a 1.739 m di altitudine, è un singolare agglomerato di baite e fienili con una piccola chiesa e tre rifugi contraddistinti dall’orginalità di un’architettura che riporta a un tempo passato. Risalente all’epoca del Medioevo e incastonato tra i verdi pascoli di Rio Pusteria, è un luogo dedicato ai nostalgici di altre epoche e si può raggiungere attraverso tre sentieri: un percorso nel bosco con partenza dal parcheggio situato in fondo alla valle, l’itinerario didattico del Sentiero del Latte o l’Alta Via di Valles.