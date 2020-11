Vamos Como: vince in trasferta 2 a 1 con l’Albinoleffe

Che bel Como oggi contro l’Albinoleffe, vince 2 a 1 e conquista tre importantissimi punti in classifica. Gara perfetta dei lariani che soffrono i padroni di casa per una ventina di minuti all’inizio poi prendono in mano la partita e dominano l’avversario. Tutta la squadra oggi ha dato dimostrazione di saper giocare un calcio bello e tecnicamente di alto livello. La difesa regge bene all’inizio l’ urto dei padroni di casa e sia il centrocampo che l’attacco giocano in velocità sfruttando bene le fasce. Una rete per tempo per il Como, rigore di Terrani e colpo di testa di Solini, per i bergamaschi accorcia le distanze in mischia Galeandro.

92′ Facchin riesce a respingere una palla alta in area….assalto dell’ Albinoleffe

41′ gol ALBINOLEFFE in mischia Galeandro trova il pertugio

40′ GGGGOLLL COMO DI TESTA SOLINI, azione da calcio d’angolo

31′ dentro Gatto per Cicconi, applausi per Manuel…..ottima gara la sua

30′ mette in mezzo Cicconi …non ci sono compagni pronti a raccogliere l’invito….VINCEREEEEEEE

25′ PERICOLO…….Galeandro si gira bene in area lariana e lascia partire un insidioso rasoterra, pronta la risposta di Facchin

23′ colpo di testa di Mondonico….a lato

19′ OCCASIONE COMO: pericoloso Gabrielloni che calcia in porta da distanza ravvicinata, si salva in angolo la difesa di casa

18′ ancora Cicconi sul fondo…..messo giù

16′ Como che sta controllando agevolmente questa fase di gioco, perfetto in difesa e crea occasioni in avanti….

15′ fuori H’Maidat, autore di una grande prestazione, per Arrigoni e esce anche Rosseti al suo posto Gabrielloni

12′ OCCASIONE COMO: gran palla a Cicconi che dal limite destro dell’area avversaria fa partire una sciabolata in diagonale……..fuori

10′ Cicconi cerca si andarsene sulla sinistra contrato bene da Gusu in fallo laterale…..DAI COMOOO

7′ svirgola la palla Facchin…..paura….

5′ avvio di ripresa con il Como in proiezione offensiva alla ricerca della rete

1′ dalla distanza Terrani……..fuori

SECONDO TEMPO

Ottimo primo tempo dei lariano che chiudono in vantaggio grazie alla rete su rigore di Terrani al 42′. Un avvio di partita a favore dei bergamaschi che premono e mettono in difficoltà gli azzurri che riescono a respingere gli assalti. Il Como reagisce e comincia a guadagnare campo e a creare azioni pericolose, per due volte Rosetti riesce ad andare in rete ma l’arbitro annulla. L’azione che porta alla concessione del rigore per gli azzurri nasce da un recupero palla a centrocampo di Terrani che s’invola sulla destra, entra in area e finta un paio di dribbling su Canestrelli che lo mette giù, dagli undici metri l’attaccante mette dentro spiazzando il portiere di casa.

43′ Nichetti dalla distanza, palla fuori

42′ ggggollll TERRANI SU RIGORE…………SIIIIII…..VINCEREEEEEEEEEEEE

41′ messo giù in area Terrani…RIGOREEEEE

39′ ammonito Petrungaro per intervento in ritardo su Terrani

33′ altra rete annullata al Como…..sempre dall’angolo, palla in area con colpo di testa di Rossetti ma l’arbitro segnala intervento falloso dell’attaccante comasco sul portiere e annulla

32′ lariani in forcing in avanti…

30′ OCCASIONE COMO: dall’angolo H’Maidat che mette in area piccola, allontana di pugni il portiere….DAI COMOOOOO

28′ gol annullato al Como, calcio d’angolo di Cicconi e colpo di testa di Rosseti che finisce in rete ma l’arbitro vede un fallo dei comaschi

24′ i ragazzi cercano di alzare il proprio baricentro e si affacciano in attacco…cross di Terrani che finisce tra le braccia del portiere avversario

20′ lancio lungo in avanti di Bertoncini, non ci arriva Rosseti

16′ ammonito Iovine, sul successivo cross in mezzo riusciamo ancora a spazzare

14′ azione avvolgente dei padroni di casa sulla destra e cross che finisce sul fondo, Como sotto pressione

10′ sempre pericolosi i bergama16′ schi soprattutto lungo la fascia sinistra con Petrungaro lo spazio per entrare in area lariana

5′ Albinoleffe che preme in avanti e mette in difficoltà la difesa lariana con due cross in area, alla fine allontana Bellemo

1′ azzurri subito in avanti, ben determinati

La formazione dei ragazzi: Facchin, Bovolon, Bertoncini, Solini, Iovine, Cicconi, H’Maidat, Bellemo, Terrani, Rosseti, Ferrari.