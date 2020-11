Chiusura confermata. I nuovi casi di positività sono sempre alti (oltre quota 100) e così il sabato pomeriggio – con annuncio sulla pagina Facebook del comune – arriva la conferma che anche per i prossimi giorni le scuole di Torno resteranno chiuse. Nessuna deroga come lo stesso Rino Malcrida aveva fatto intendere in settimana (video allegato): evidentemente le ragioni di sicurezza e di precauzione lo hanno convinto ad estendere il provvedimento – che certo non incontra il favore dei genitori per le conseguenze pratiche su dove ed a chi lasciare i piccoli – anche per l’ultima settimana di novembre.

A Torno, infatti, i contagi per il Covid sono cresciuti in maniera davvero rapida: 15 negli ultimi 4 giorni, 115 dal 15 di ottobre ad oggi. Numero davvero considerevole