Rosa Sciocchin’ – Roberta Giani e Andrea Spinelli

Quando Alessia si ritrova in solitaria alla conduzione, chi altro potrebbe chiamare se non la sua compagna di “Merendero” Roberta Giani?

Nona puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa nona puntata, Alessia, temporaneamente orfana di Dalila, chiede aiuto alla sua “merendera” Roberta Giani con la quale, nella seconda parte, commenta alcune notizie della settimana, tra cui quella che riguarda il Nevada, divenuto il primo stato USA ad inserire nella sua costituzione il diritto alle nozze gay, rovesciando un divieto che durava da oltre 18 anni, oppure quella sulla costruzione del Coffee Innovation Park di Starbucks China nella città di Kunshan, circa 80mila metri quadrati per uno degli impianti di torrefazione del caffé più verdi a livello globale. Nella prima parte, invece, viene trasmessa l’intervista con il docente di lettere Andrea Spinelli e gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Magistri Intelvesi di Centro Valle Intelvi, autori dell’ebook solidale “Abbiamo la cura!” edito da Dominioni e disponibile sul sito dell’editore fino al prossimo 1 dicembre. L’intero ricavato delle vendite di questo ebook verrà devoluto al dipartimento di scienze biomediche dell’ospedale Luigi Sacco, presso l’Università degli Studi di Milano, per la ricerca sul coronavirus.

Una bella playlist, quella di questa puntata, scelta interamente da Alessia: Gazzelle con Destri, le mitiche Spice Girls con Spice up your life, Sting con Englishman in New York e la bellissima Ma come fanno i marinai cantata da Lucio Dalla e Francesco De Gregori.