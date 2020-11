Oggi la presentazione online del libro dedicato a Marina Romanò

Molti hanno incontrato Marina Romanò a Como, Marina è stata una donna e mamma indimenticabile, ma anche cuoca e artista instancabile, o, come ama definirla la figlia Martina “una grande appassionata della vita”. Per ricordarla, dopo il suo incontro fatale con il cancro poco più di un anno fa, Le Acli Como APS in collaborazione con il Circolo ACLI Famiglie in Cammino hanno realizzato, grazie anche ai fondi del 5x1000, un libro, scritto a quattro mani da Martina Pozzi e da amici e collaboratori di Marina, un libro che raccoglie testimonianze sulla la vita e le attività della socia ed amica delle Acli, prematuramente scomparsa lo scorso anno.

Non potendo organizzare in questo periodo una presentazione classica, l'invito è ad una presentazione in diretta dal canale Youtube Acli Como 1 oggi, sabato 21 novembre, alle ore 18.

Interverranno alla diretta Mauro Minotti, vice Presidente Acli Como, Martina Pozzi, figlia di Marina e Massimiliano Pini, collaboratore di Marina in tanti percorsi culinari e formativi. Modererà l’incontro, Martina Toppi.

Ascolta l'intervista a Martina Pozzi

Il libro è una biografia, una raccolta di ricordi e testimonianze ma anche una selezione delle ricette che Marina ha presentato negli innumerevoli corsi di cucina realizzati negli anni nelle location più diverse. Il ricavato del libro sarà in parte devoluto all’ associazione Tullio Cairoli : Marina è stata prima volontaria dell’associazione, e in seguito amorevolmente seguita.

Paola Molteni, grafica, ha trasformato gli appunti in un volume con foto e immagini rielaborate con gusto personale e intrigante, scegliendo un tipo di formato e rilegatura utile per essere sfogliato e utilizzato comodamente.

E’ stata pensata una, due, tre copertine diverse perché non esiste una sola Marina, ma tante Marine, a seconda che la si ricordi come appassionata e sperimentatrice cuoca, come creativa disegnatrice, come attenta ai materiali e al riutilizzo di tutto quello che usava, come dedita al volontariato in diverse associazioni, … Una copertina è stata lasciata appositamente neutra, e verrà consegnata a chi acquisterà la copia con un kit di carte recuperate dall’archivio di Marina per poterla personalizzare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Romanó (@marina.naturaconcentrata)

Per seguire le attività: pagina Instagram Marina.naturaconcentrata, che verrà man mano arricchita con le fotografie dei prodotti realizzati con le indicazioni di Marina, siano manufatti creativi o originali ricette.

Per prenotare acquisto del libro : tel. 031.3312711